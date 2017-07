The Flamin' Groovies i Los Enemigos, caps de cartell del Festival Altaveu de Sant Boi

The Flamin' Groovies és una llegenda viva del power pop americà que presenta dos nous treballs discogràfics,mentre que Los Enemigos és un referent del rock en castellà de tots els temps. Tots dos grups són els noms més destacats de la 29ª edició del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebrarà del 8 al 10 de setembre. L'edició d'enguany serà la més internacional i la que oferirà més programació complementària als concerts.

El festival també compta amb l'estrena d'una producció local, REGIRA!, un espectacle elaborat amb quaranta músics Amb l'objectiu de descobrir noves propostes de qualitat al gran públic, el cartell d'aquesta edició el completen noms internacionals com Ala.ni, Kadhja Bonet, The Limiñanas o Omni, entre d'altres. Pel que fa als artistes locals, destaquen el duet format per Maria Arnal i Marcel Bagés, el projecte Joana Gomila Flok Souvenir i la cantautora Mariola Membrides.

El cartell de l’Altaveu 2017 també compta amb l’estrena d’una producció local, REGIRA!, un espectacle elaborat amb quaranta músics, setze escriptors de més de 60 anys, sis creadors audiovisuals, tres productors musicals, un dissenyador i un artista plàstic, tots de Sant Boi.

Juntament amb els grups principals, el públic tindrà l’ocasió de veure en directe els finalistes de l’Altaveu Frontera, la secció competitiva de grups emergents que enguany comptarà amb les actuacions de Bastante, Blackswans, Linqae i Zelig.

Els concerts tindran lloc als tres espais habituals del certamen: la plaça de l’Ajuntament, Cal Ninyo i els Jardins de l’Ateneu Santboià. Les entrades es podran adquirir a partir del 6 de juliol al web del festival.

Oferta complementària

D'entre l'oferta complementària als concerts d'aquesta nova edició destaquen les exposicions Elvis has left the building! 40 anys sense el Rei, que reuneix, entre d'altres elements, fotografies cedides pel fotògraf de l’artista, Ed Bonja; i Tocant al poble, un recull de 40 imatges de grups, principalment santboians, captades en diferents espais de la ciutat pel fotògraf local Antonio Benítez.

La programació complementària de l'Altaveu inclou dues novetats: una fira de discos i llibres i l'activitat familiar School of RockDes del seu inici, a l'any 2016, l'Altaveu + també té una faceta cinematogràfica amb la projecció d'un mini-cicle de documentals musicals en col·laboració amb el festival In-Edit, que té lloc als cinemes Can Castellet de Sant Boi. Les dues peces seleccionades enguany són: We like it like that. The story of Latin Boogaloo (EUA, 2014), sobre l'auge del boogaloo i la identitat que va crear a Nova York als anys 60.

L'altre film que es projectarà és I Am Thor (EUA, 2015), un fals documental sobre Thor, una mena de Schwarzenegger del hard rock i alhora un cant a continuar endavant malgrat les trompades del destí.

Finalment, programació complementària de l’Altaveu es completa amb dues novetats: una fira de discos i llibres, que reunirà per primer cop a la 29ª edició del festival els millors expositors d'arreu del país especialitzats, i School of Rock, una divertida classe per a tota la família sobre el món de la música popular del segle XX a través d’actuacions musicals en directe, DJ’s i diversos tallers.

Premis Altaveu

I com cada any, el Festival es completarà amb una edició més dels prestigiosos Premis Altaveu de la música catalana. El dijous dia 7 de setembre tindrà lloc l’acte d’entrega dels guardons pel reconeixement dels artistes, entitats i iniciatives que d’una manera destacada han enriquit la música produïda a Catalunya durant els darrers dotze mesos.

