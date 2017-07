Barcelona prevé un centenar de obras este verano y afectaciones en los accesos a la ciudad

Un centenar de obras y pavimentaciones se llevarán a cabo este verano en Barcelona, diversas de ellas con afectaciones que provocarán dificultades especialmente en los accesos a la ciudad, han explicado este lunes la teniente de alcalde Janet Sanz y el gerente de Mobilitat i Infraestructures, Manuel Valdés.

En concreto, el Ayuntamiento prevé desarrollar 49 obras, 15 más que en el verano anterior -algunas incluidas en las 80 ya activadas en la ciudad- y otras 49 pavimentaciones, 30 más que en el mismo periodo de 2016, con una inversión municipal de nueve millones de euros, que ascienden a cerca de 13 millones si se tiene en cuenta la inversión de Generalitat y el Gobierno central, ha detallado Sanz en rueda de prensa.

También se harán actuaciones en la plaza Lesseps y se reparará la maquinaria del Funicular de Vallvidrera, que no funcionará del 4 al 16 de agostoHa destacado que se producirá una "concentración de obras en los accesos" a la ciudad, especialmente en agosto, incluyendo el inicio de la cobertura de la Ronda de Dalt entre el Mercat de la Vall d'Hebron y el instituto, previsto para el 23 de julio, que dejará dos carriles de los tres de circulación entre las salidas 5 y 6 hasta la primera semana de septiembre.

También se pavimentarán tramos de la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral -los vehículos de entrada deberán pasar por el Puerto de Barcelona- y en la entrada de la avenida Meridiana y la Gran Via, por lo que "se deberá prestar especial atención en los accesos de la ciudad", ha avisado Valdés.

"Todo el puzle creo que se ha armado de la mejor manera posible", ha insistido Valdés, pero ha advertido de que se deberán tener en cuenta las afectaciones, especialmente de los accesos, y ha recomendado a los ciudadanos usar el transporte público o estar prevenidos de las afectaciones para circular por las vías afectadas en días en que no lo estén y para buscar alternativas.

Sanz ha pedido la "máxima paciencia y disculpas por anticipado por las molestias" que las obras y las pavimentaciones puedan provocar a los ciudadanos, que comprenden que el objetivo de los trabajos es construir una ciudad mejor, más preparada y sostenible, ha confiado la teniente de alcalde.

Entre las pavimentaciones -que en total sumarán 200 kilómetros cuadrados-, figuran las que se llevarán a cabo en la calle Pau Claris ente Gran Via y plaza Urquinaona; en Josep Tarradellas en el lado mar; en la calle Balmes, en la avenida Meridiana y en la calle Ganduxer, entre otras.

Impulsarán urbanizaciones en el entorno del Park Güell -en la Baixada de la Glòria y la plaza de la Natura-; en la zona del Mercat de Sants; la calle Providència de Gràcia, y en las aceras de las calles República Argentina y Ganduxer, entre otras, y se limpiarán túneles, se harán actuaciones en la plaza Lesseps, y se reparará la maquinaria del Funicular de Vallvidrera, que no funcionará del 4 al 16 de agosto.

Bici y transporte público

La teniente de alcalde ha destacado que las actuaciones incluirán la construcción de 11 nuevos carriles bici, que se suman a 25 kilómetros de carril que ya están en marcha, con la previsión de construir 62 entre 2017 y 2018.

Del 31 de julio al 31 de agosto la L1 no tendrá servicio desde Torres i Bages hasta el final de la línea, en FondoLas obras incluyen actuaciones para acabar de desplegar la Nova Xarxa de Bus -con una fase este otoño y otra en el de 2018-, con la instalación de nuevos tramos este verano en la calle Valencia, Gran Via, la avenida Meridiana, Via Augusta y en el paseo Sant Joan, actuaciones a las que se sumará una mejora de la señalización de la línea D20.

El servicio de Metro también registrará afectaciones: la L1 no tendrá servicio desde Torres i Bages hasta el final de la línea en Fondo del 31 de julio al 31 de agosto, y la L3 funcionará sólo entre Zona Universitària y Vall d'Hebron y entre Canyelles y Trinitat Nova del 29 de julio al 14 de agosto, y de Zona Universitària hasta Lesseps y de Vall d'Hebron a Trinitat Nova del 22 de agosto al 3 de septiembre.

Además, durante verano terminarán las obras de mejora de la accesibilidad de la parada de FGC del Putxet y de la estación de Metro de la L4 de la Barceloneta, que dependen de la Generalitat, y se empezarán obras en la de Jaume I, también de la L4, que provocarán afectaciones en el tráfico del 12 al 25 de julio, cuando los vehículos de subida no podrán girar hacia plaza Sant Jaume.

