Eva Solla (EU) receta a Villares "diálogo" para "resolver las dificultades" en En Marea en vez de "salidas improvisadas"

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, donde comparte bancada con Villares, Solla se ha mostrado crítica con el planteamiento de ampliar la coordinadora de 11 a 15 personas para intentar agrupar a "todas las sensibilidades".

Tras puntualizar que ese asunto no ha sido debatido en los órganos de EU, ha recordado que su partido ya explicitó en su momento que no concuerda con "el método" con el que se designó la coordinadora. "Porque incumple los acuerdos de la última asamblea de En Marea", ha argumentado, antes de dejar claro que la postura no ha variado.

Así es que, ante el aumento de las discrepancias entre los distintos grupos que conforman En Marea, Eva Solla ha insistido en que "la manera de resolver las dificultades" ha de ser "en positivo" y "por la vía del diálogo". "Hay que trabajar en ese sentido", ha reclamado.

"CUMPLIR LOS ACUERDOS"

Y, sin perder de vista esa denuncia de "incumplimiento de los acuerdos" de la anterior asamblea de En Marea, la también vicepresidenta segunda de la Cámara ha juzgado "muy relevante cumplir" lo aprobado.

"Nosotros declinamos participar en un proceso electoral como tal en pos de algo común y, cuando se toman decisiones en los espacios amplios, lo normal es cumplir", ha profundizado, no sin señalar que su partido desconoce qué cuestiones se debatirán en el plenario del día 15.

"Como organización, no tuvimos ningún contacto en ese sentido ni se nos trasladó ninguna información", ha remachado quien, además, lidera el Partido Comunista de Galicia.

