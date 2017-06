La facturación de las empresas marítimas vascas aumentó un 3,5% en 2016 con un total de 2.943,5 millones de euros

La facturación de las empresas de la Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi (ADIMDE) alcanzó en 2016 los 2.943,5 millones de euros, lo que representa un aumento de un 3,5% con respecto al año anterior y supone el 2,27% del PIB de la Comunidad Autónoma vasca.

El Foro Marítimo Vasco ha celebrado este viernes su XX Asamblea General en la Bodega Baigorri de Samaniego (Álava), donde ha presentado el Estudio 'Importancia del Sector Marítimo en la Economía del País Vasco 2016', que ha elaborado el propio Foro con los datos sobre facturación, empleo, porcentaje sobre el PIB, evolución y comparativa con años anteriores.

En el mismo se señala que las empresas del sector marítimo vasco hanproporcionando trabajo a 14.738 personas en el año 2016, lo que supone un ligero descenso del 1,3% respecto al año anterior. Sin embargo, de cara al año 2017, se espera un aumento tanto en la facturación como en el empleo del entorno del 2,5%.

En concreto, en el año 2016 la facturación total para las empresasasociadas a ADIMDE alcanzó los 2.943,5 millones de euros, loque representa un aumento de un 3,5% con respecto al año anterior. Además, el informe señala que las empresas del sector marítimo vasco por su facturación y volumen de actividad representan el 2,27% del PIB de la Comunidad Autónoma Vasca.

Los responsables del Foro Marítimo Vasco han destacado que durante los primeros meses del 2017 se ha producido una mejora de la actividad respecto al 2016, de forma que la industria vasca "ha sido número uno en España", en estos primeros meses del año, en cuanto al valor de los buques contratados.

TRES NUEVOS CONTRATOS

Según han explicado, se han cerrado tres nuevos contratos en el 2017 que suponen 115 millones de euros, lo que constituye el 55% del valor total de los buques contratados en todos el Estado (208 millones de euros de enero a marzo de 2017).

En concreto, los tres nuevos contratos cerrados en el 2017 hasta ahora suponen el 54% en horas de trabajo y el 59% en Tonelaje de todo lo contratado en el Estado. En lo que ha cartera de pedidos se refiere, estas tres unidades contratadas en el primer trimestre del año 2017, representan el 33% de todas las nuevas contrataciones del Estado.

En la cartera total de pedidos, los astilleros vascos suponen el 35% del total del Estado con 19 buques en cartera (diez Zamakona, cuatro Murueta, cuatro La Naval y uno Balenciaga).

CAÍDA DEL PETRÓLEO

Asimismo, el Foro Marítimo ha destacado que durante el año 2016 los bajos precios del petróleo han afectado a la industria marítima en todo el mundo, lo que ha supuesto la caída del mercado Oil & Gas.

No obstante, ha señalado que los astilleros vascos han reaccionado en los primeros meses del 2017, tras el efecto de la caída del mercado Oil&Gas, mediante la especialización, la internacionalización y la diversificación en varios nichos de mercado, con la subida de contratos en varios nichos sectores como la pesca y la acuicultura y los buques detransporte de pasajeros (ferries), Roll On-Rooll Off y también del Offshore Wind, "aunque este último no absorbe todavía toda la pérdida del Oil & Gas".

La XX Asamblea General ha contado con la asistencia del diputado general de Álava, Ramiro González, los viceconsejeros de Industria y de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Javier Zarraonaindia y Jon Azkue, respectivamente, y el director general de SPRI, Alexander Arriola.

Durante la Asamblea, en la que se han dado cita las empresas del sector marítimo y los distintos agentes del sector, también se han tratado los asuntos internos del Clúster y las actuaciones y proyectos realizados y a realizar durante el año, dentro del nuevo Plan Estratégico 2017-2020 recientemente elaborado.

Asimismo, se ha presentado el Plan Rector 4.0 para el Sector Naval de Euskadi con el que se pretende que la Industria Naval Vasca"siga innovando y apostando por la necesaria evolución hacia los conceptos clave de la fabricación avanzada, que nos permitirá mejorar el desarrollo de la actividad en Euskadi".

Consulta aquí más noticias de Álava.