La Junta aprueba la modificación de la Ley de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas

Superado este trámite, el texto ha quedado definitivamente aprobado, después de haber sido registrada en la cámara hace algo más de un año. La norma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), ha sido modificada únicamente en un artículo, el referido a las medidas para el control de la oferta, con limitaciones a la publicidad de bebidas alcohólicas en soportes y terrenos públicos.

El debate previo al aprobación definitiva de la norma había girado en torno a la singularidad de la sidra como elemento cultural asturiano y a su protección frente a la prohibición de publicitar bebidas alcohólicas. En un primer momento el texto incluía la sidra y las bebidas alcohólicas sometidas a denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas cuya zona geográfica delimitada afecte al territorio del Principado de Asturias.

Sin embargo, la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Unión Europea, estimó que la misma podría ocasionar una discriminación, por motivos de origen, en el acceso a la publicidad de las bebidas alcohólicas, contraria al artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, suponiendo, por discriminatorio, un obstáculo a la libre circulación de mercancías.

Finalmente, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha explicado que la publicidad de la sidra no se verá afectada por esta prohibición, ni tampoco las bebidas alcohólicas cuya graduación no supere los veinte grados centesimales. Todo ello sin perjuicio de que en el caso de tratarse de publicidad exterior, la misma ha de situarse a más de 200 metros del perímetro de centros educativos de enseñanza o de centros sociales destinados al apoyo a personas con problemas de alcoholismo.

Durante el debate parlamentario, el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha indicado que el tope de 20 grados no deja a su partido "muy satisfecho" ya que "con sidra y cerveza también te puedes volver alcohólico si no sabes beber". Sin embargo, han votado a favor ante la necesidad de modificar la anterior para que la nueva norma sea "coherente" con la legislación anterior y no atente contra la libre competencia.

Desde Foro Asturias, la diputada Carmen Fernández ha explicado que su grupo ha votado a favor de la Ley "por operatividad", aunque ha lamentado que finalmente no se haya incluido su enmienda, que pretendía autorizar la publicidad de bebidas alcohólicas fermentadas cuya graduación no superase los 20 grados. "Nuestra intención era acotar más la promoción de nuestros productos", ha defendido, en referencia a la sidra, el vino y la cerveza asturiana.

Por parte de Izquierda Unida la parlamentaria Marta Pulgar ha defendido la abstención de su grupo afirmando que durante el trámite parlamentario "quedaron en el camino principios importantes". Así, ha recordado que el primer proyecto recogía una prohibición total de la publicidad de bebidas para una prevención en el consumo de alcohol y otras drogas.

Sin embargo, "se desvirtuó el debate en atención a otros intereses" como la protección de la sidra. La norma que hoy se aprueba, ha vaticinado, tendrá "muy poco recorrido" porque el Congreso de los Diputados ya aprobó una Proposición No de Ley para regular la publicidad con objetivo de reducir el consumo de alcohol. "La normativa nos llevará al punto de partida que era la prohibición total de bebidas alcohólicas", ha asegurado.

Desde Podemos el diputado Andrés Fernández Vilanova ha criticado la "mala redacción" de la norma y ha pedido "reflexión" a los grupos sobre las consecuencias de los textos que en esta cámara se aprueban "para no legislar a la ligera en contra de los intereses de los asturianos".

De otro lado el diputado del PP Carlos Suárez ha criticado la ley por "tardía", aunque la ha juzgado "muy necesaria". Aunque ha lamentado que la sidra no haya tenido un espacio singular dentro de la norma, ha juzgado que el texto consensuado "parecía el adecuado".

Finalmente la diputada del PSOE Carmen Eva Pérez ha justificado su voto favorable a la ley afirmando que las cuestiones que motivaron el "amplio consenso" que llevó a la aprobación de la ley en 2015 "no han cambiado". "Sigue existiendo el consenso de prevenir el consumo de todas las sustancias adictivas y sigue existiendo el consenso de que, por razones culturales e históricas, debemos evitar limitaciones de publicidad para los productos como la sidra", ha señalado.

