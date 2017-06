Barcelona instala un punto de atención antimachista en la zona de ocio del Front Marítim

El Ayuntamiento de Barcelona ha instalado un punto de atención antimachista en la zona de ocio nocturno del Front Marítim, destinado a los jóvenes y especialmente a las mujeres.

El punto está situado en la confluencia de la calle Trelawny con el Paseo Marítimo y entrará en funcionamiento a partir de esta misma noche.

El punto de atención es un estand lila con los lemas "No es no" y "Si lo ves, no calles, actúa", que estará abierto de jueves a sábado entre las 23.00 y las 05.00 horas desde hoy hasta el 25 de septiembre, y donde trabajarán cuatro personas en total, dos en el punto de atención y dos itinerantes.

El punto antimachista estará coordinado con los cuerpos policiales, servicios sanitarios y otros servicios del consistorio

La concejal de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, ha subrayado que "hay agresiones que constituyen hechos delictivos y otras que no", pero "todas son igual de intolerables", sean "violaciones, tocamientos no deseados, insultos o persecuciones", y ha destacado la importancia de que "el límite lo ponga la misma mujer".

Zona de ocio nocturno intensivo

El punto antimachista estará coordinado con los cuerpos policiales, servicios sanitarios y otros servicios del consistorio para atender a las necesidades de las personas que acudan ahí, y dar una respuesta rápida en caso de que haya agresiones graves.

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ha afirmado que "la ubicación del estand es muy adecuada" por estar en una zona de ocio nocturno intensivo, y ha valorado que el punto antimachista "es un mensaje respecto a cómo debemos tener ocio nocturno en el distrito" y "qué tipo de actitudes y comportamientos" se dan.

Según datos del Hospital Clínic proporcionados por el consistorio, el 93 % de las agresiones machistas se producen de hombres a mujeres, y el último Balance de seguridad y actividad policial del 2016 indicaba que el 53 % de las agresiones sexuales tenían lugar en los meses de enero, julio y agosto, y también mayoritariamente en fines de semana y en horario nocturno.

