Dos geógrafos vallisoletanos recorrerán 82 ciudades en coche eléctrico para analizar las iniciativas 'smart city'

Los miembros de este proyecto, socios de la empresa Geocyl, han presentado la iniciativa este martes acompañados por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha recalcado que "cada vez hay menos excusas para que las ciudades opten por este modo de movilidad sostenible, limpio al 100 por ciento".

El vehículo con el que realizarán el proyecto es un Renault Zoe -la marca del rombo ejerce como patrocinador de la iniciativa- con propulsión eléctrica de "última generación" que le permite extender su autonomía hasta los 400 kilómetros y está equipado con sensores inteligentes para medir la contaminación acústica, tecnología NFC para consulta de datos, monitorización del estado de las baterías.

El proyecto, como ha explicado Pablo Bustillo, trata de transmitir a la ciudadanía "las bondades de las ciudades inteligentes", pues entienden que va "más allá de la pura tecnología" y ahonda en la planificación de la ciudad enfocada a los beneficios que pueden conllevar los avances técnicos para la ciudadanía.

Después de una primera edición entre 2013 y 2014, en la que Bustillo y Rodríguez recorrieron ya 30 ciudades al volante de un Renault Twizy eléctrico, ahora se amplía a los 82 municipios que forman parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), una red que sigue "en crecimiento" y a la que se sumarán nuevas localidades.

En esta segunda iniciativa, los miembros del proyecto prevén recorrer 30.000 kilómetros en ruta "100 por ciento eléctrica" que incluirá los desplazamientos entre ciudad y ciudad y se desarrollará entre este mes de junio y enero de 2018 con un Renault Zoe ZE 40.

Estos dos expertos en ciudades inteligentes, acompañados por técnicos en la materia de cada una de los municipios a visitar, recabarán información sobre los proyectos que se llevan a cabo en materia de 'smart city', como innovación social, movilidad sostenible, eficiencia energética y medioambiental o gestión de infraestructuras.

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha agradecido la iniciativa y ha destacado que la iniciativa "no puede ser más oportuna" pues ha advertido de que "si los vehículos que transitaran por la ciudad" fueran como el que protagoniza el proyecto entiende que no habría sido necesario cerrar al tráfico el centro de la ciudad hace unos días porque la contaminación por ozono no habría sido tan elevada.

El regidor vallisoletano ha destacado el avance que ha experimentado la tecnología eléctrica, lo que permite que se pueda "hacer carretera, viajar e ir de una ciudad a otra", por lo cual ha recalcado que "cada vez hay menos excusas" para que las ciudades opten por este modo de movilidad "sostenible, limpia al 100 por ciento" y que en el ámbito urbano "vendría muy bien", además de para reducir la emisión de gases, para el descenso drástico del ruido.

De hecho, ha asegurado que en breve Renault sustituirá el Zoe que tiene cedido para sus desplazamientos como alcalde por otro de "nueva generación" con más autonomía, por lo que espera que, además de poder recorrer la ciudad, pueda ir a ciudades cercanas o incluso a Madrid, donde "últimamente" acude con asiduidad debido a su nombramiento como portavoz de la Ejecutiva del PSOE.

UNA VEINTENA DE TAXIS ELÉCTRICOS

Puente ha recordado las acciones relativas a la movilidad sostenible llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Valladolid, como la adquisición de autobuses híbridos enchufables, de varios vehículos eléctricos para la flota municipal y, de forma inminente, el inicio de la oferta para renovación de 22 nuevos taxis 100 por ciento eléctricos "con una importante ayuda" y con instalación de punto de recarga en el domicilio del propietario.

"Las ciudades tienen que irse planteando que las flotas de transporte publico sean 100 por ciento limpias y este tipo de iniciativas contribuyen a que esta renovación se vaya acentuando", ha reclamado el primer edil de Valladolid.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.