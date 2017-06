La remodelación de la plantilla de Bomberos tendrá un ahorro cercano a los 17.000 euros

Con esta aprobación se da paso a la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal, funcionario, laboral y eventual para 2017 del servicio contra incendios, salvamento y de Protección Civil.

Durante la defensa de esta iniciativa, el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha explicado que "tras desatascar anteriores ofertas de empleo se plantea la modificación de la plantilla para adecuarla a la Ley del fuego de 2013".

Ha destacado que se produce un ahorro porque desaparecen puestos que no se preveían cubrir y esta propuesta cuenta con la aprobación de los sindicatos y de la comisión plenaria, excepto del PP.

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha dudado de que esta modificación de plantilla "se haga con acuerdo sindical porque las dudas se generan con las dos plazas de inspección que se crean y hay cierto reparo a que desaparezcan 4 plazas de bomberos-conductor". Ha señalado que esta modificación está asociada con el traslado a otro área del hasta ahora jefe de Bomberos desde 2003.

"PURGA"

La concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Elena Martínez, ha criticado que se haya "ocultado" el cese del jefe de Bomberos y ha

apuntado que la plantilla es un documento "vivo" que se puede modificar, pero ha avisado de que estará alerta sobre unos complementos en el sueldo porque "no compartimos ni los acomodos, ni las retiradas doradas".

Al respecto, ha arremetido contra el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) porque "no para de ampliarse la plantilla por arriba" y desde Cs piden que se haga "correctamente".

La concejal del grupo municipal del

PSOE, Marta Aparicio, ha incidido que este expediente no lo ha impulsado Cubero porque el área de personal "le resbala" y la finalidad "es cargarse al jefe de personal de Bomberos para que cuando se lo tenga que cargar no se queje".

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha dicho que esta modificación se hace ahora porque Cubero "quiere hacer una purga más en Bomberos con un funcionarios que es discrepante" y ha augurado que no será el último cese para recordar que "se ha ganado el puesto por oposición".

Esta modificación de plantilla "va de cargarse al jefe de Bomberos porque no es de nuestra cuerda", ha remachado Azcón para señalar que se suma a otros ceses como el de la directora de la Casa de la Mujer y a las tensiones vividas con el interventor. "Si no pueden cesar intentan amenazar, como al gerente de Ecociudad, y para eso no tendrá el voto del PP", ha expuesto Azcón.

Cubero ha expresado que el pleno apoya esta RPT y ha apostillado que no es un cese porque los ceses no se llevan a pleno, sino que "es la voluntad

de dar un nuevo impulso al Cuerpo de Bomberos y es una visión compartida con Juan Pascual, al que se le reconoce la experiencia y se quiere seguir contando con él", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.