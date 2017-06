Sindicatos reclaman unas condiciones laborales "dignas" para el personal penitenciario

En declaraciones a Europa Press, el responsable federal de UGT Prisiones, Antonio González Delgado, ha recalcado que con este tipo de protestas pretenden denunciar la situación "crítica" que viven en las prisiones españolas. "Llega un momento en que la plantilla dice basta ya, y nosotros nos hacemos eco de esa reivindicación".

Ha subrayado que uno de los mayores problemas a los que se están enfrentando estos trabajadores es la intención de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de iniciar una senda "privatizadora" de un servicio "tan esencial" como es el de prisiones. Ha evidenciado que los empleados de estos espacios cumplen el mandato constitucional de favorecer la educación y la reinserción social de las personas privadas de libertad.

"Nuestra situación es crítica porque tenemos un déficit estructural de más de 3.000 trabajadores, cuando los funcionarios se jubilan, fallecen o piden excedencias son puestos que no se reponen, cada vez las plantillas están más mermadas y tenemos que asumir una carga de trabajo que en muchos casos no es llevadera. Trabajamos en un medio muy duro, reclamamos los medios necesarios para desempeñar nuestro trabajo", ha relatado.

Antonio González Delgado ha explicado que la oferta de empleo público no sólo es necesaria para cubrir estas vacantes, también para posibilitar la apertura de nuevos centros penitenciarios que ya están construidos y que han supuesto "un desembolso enorme a las arcas del Estado". Se trata de las prisiones de Archidona (Málaga), Soria o Ceuta que no son inauguradas porque "no hay plantillas".

"Los trabajadores estamos literalmente machacados en instituciones penitenciarias, hemos estado sin concurso de traslado durante cinco años, con lo que se están conculcando derechos que tenemos consagrados por el estatuto básico del empleado público, como el derecho a la carrera administrativa y a la promoción profesional". A todo esto se suma que estos empleados han estado con el sueldo congelado durante cinco años.

"Exigimos un sueldo digno, exigimos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que defienda el buen hacer y la profesionalidad de los trabajadores, reclamamos que nos reconozcan como agentes de autoridad, como a los docentes y sanitarios, a través de una norma con rango de ley", ha precisado.

EN EL CONJUNTO DEL PAÍS

El representante de la Organización Sección Sindical Estatal de Comisiones Obreras, José María López Fernández, ha señalado que estas movilizaciones se están realizando en el conjunto del país. "Llevamos años sin ningún tipo de negociación colectiva porque impera la arrogancia y la prepotencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias", ha lamentado.

Ha considerado que el Gobierno central apuesta por "degradar" el servicio público penitenciario para posibilitar su privatización. Ha reconocido que hay cambios que les tienen especialmente preocupados como al última Ley de Seguridad Privada que supone "un paso adelante" para que el personal de seguridad privada pueda entrar a trabajar en las prisiones.

Para López Fernández esta situación no sólo se debe a la crisis económica, también hay "una apuesta ideológica" por parte del Gobierno central que se suma al envejecimiento de las plantillas. "Hay que decir basta a este tipo de política penitenciaria", ha agregado.

Todas estas reivindicaciones se han plasmado en un manifiesto que se ha presentado este lunes en la Delegación del Gobierno en Aragón, para que llegue al Ministerio del Interior y al delegado, Gustavo Alcalde. Los sindicatos han afirmado que continuarán con las movilizaciones hasta que se atienda a sus peticiones.

