Carmena pondrá en marcha en 2018 un plan para frenar la 'invasión' de la cotorra argentina

Bajo un alegre color verde y una inocua apariencia se esconde una de las especies de ave más peligrosas que nos podemos encontrar en Madrid. Se trata de la cotorra argentina, que llegó a la región en los años 70 y actualmente cuenta con una importante presencia en la capital y en otras áreas metropolitanas. La mayoría de las colonias se encuentran en la ciudad de Madrid, donde existen unos 10.000 ejemplares repartidos por los 21 distritos, según último censo realizado por SEO/BirdLife en 2016. En el resto de la Comunidad habría unas 1.000 aves más de la especie. Con estas cifras, cada año su población en la región podría aumentar entre 1.000 y 2.000 ejemplares, en opinión de expertos consultados, lo que supone un riesgo para el ser humano y para otras especies de ave como el gorrión o la paloma.

Para frenar su población, el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha en 2018 un plan de control para esta especie invasora en el que se tendrá en cuenta la opinión de la organización ecologista SEO/BirdLife, tal y como han confirmado fuentes municipales a 20minutos. En la actualidad, la actividad del Consistorio se limita a eliminar los nidos cuando son peligrosos. Eso sí, antes de poner en marcha cualquier operativo debe pedir permiso a la Comunidad de Madrid, que es la administración que tiene la competencia sobre las aves exóticas e invasoras.

Retirar el nido no sirve de nada porque las cotorras vuelven a reconstruirlo "Este procedimiento de retirar los nidos no solo es ineficaz. Es una mala práctica", afirma Juan Carlos del Moral, coordinador del Área de Estudio y Seguimiento de Aves de SEO/BirdLife. "Retirar el nido no sirve de nada porque las cotorras vuelven a reconstruirlo. Incluso es una mala práctica porque contribuye a que los ejemplares se dispersen y construyan nuevos nidos en otros barrio o distritos", explica. Para Del Moral la solución para controlar su población pasaría por capturar a los adultos durante el año y retirar los huevos cada primavera (ponen tres o cuatro). "Hay que capturarlos y llevarlos algún sitio especializado, como el zoo, para enjaularlos. La única solución para controlar su crecimiento es aislarlos", asegura.

La obligatoriedad de eliminar las aves, peces, insectos o mamíferos exóticos aparece en un Real Decreto aprobado en el año 2013 por el Gobierno central. Estas especies son invasoras porque se reproducen fuera de su hábitat natural y amenazan el equilibrio de la biodiversidad. En el caso de la cotorra argentina, su presencia supone un riego para la vegetación (secan los árboles al arrancar sus ramas) y los cultivos agrícolas; amenaza la existencias de otras aves como el gorrión, la paloma o el estornino (les arrebatan el alimento al ser más grandes) y transmite enfermedades al ser humano (la psitacosis: una infección bacteriana que produce síntomas similares a la neumonía). Además, los nidos que construyen en los árboles son de gran tamaño y pesados, lo que puede provocar la caída de ramas. A todo esto hay que añadir los molestos ruidos que producen estas aves.





Ver más en: se reproducen fueran de su hábitat y amenazan al equilibrio (otras ya lo han roto) de la biodiversidad española.Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2884307/0/especie-invasoras-espana-caracol-gigante/#xtor=AD-15&xts=467263

Casi un tercio están en Moncloa

Moncloa atrae al 28,2% de los ejemplares –casi 3.000– de cotorra argentina que se encuentran en la capital, siendo Casa de Campo (12,5%) y Ciudad Universitaria (8,8%) las zonas del distrito donde hay más población, según SEO/BirdLife. Por detrás de Moncloa aparecen Latina (20,8%), Carabanchel (15,6%), Centro (8,5%) y Fuencarral (4,3%). Por su parte, en el resto de la Comunidad, esta especie está instalada en hasta 19 municipios, con presencia relevante en Leganés (235), Pozuelo (178), Móstoles (156) y Getafe (150).

Una mascota sudamericana

La cotorra argentina es una especie que proviene de las zonas templadas y subtropicales de Sudamérica. Se localiza en países como Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Se trata de una especie que se ha expandido por todo el mundo debido a su comercio como mascota, principalmente por el centro y norte América y por Europa occidental. Las primeras observaciones de cotorra argentina en libertad en España datan de 1975 en la ciudad de Barcelona, seguida de las ciudades de Málaga y Tenerife en 1978. A Madrid llegó en los años 80.

Consulta aquí más noticias de Madrid.