Animalistas tildan de "ley de desprotección" el anteproyecto de la Xunta y piden que incluya a todos los animales

De ello ha dado cuenta una de las integrantes de la Asociación Protectora de Animales Aloia (Tui), Ana Sánchez, en el marco de una manifestación este domingo en Santiago. "Lo que nosotros queremos es que se acabe con el maltrato y el abandono animal, por lo que consideramos que la nueva ley retrocede incluso a la del 93, ya que sólo incluye a los animales de compañía", ha comentado.

En este sentido, Sánchez ha explicado que los animalistas "no están de acuerdo" con el proyecto de ley que se ha registrado en el Parlamento. Consideran que es una ley que "va a promover la privatización de centros autorizados" y a provocar que "determinadas empresas se lucren del abandono animal".

"Esta ley, tal y como está, no es para acabar con el maltrato y abandono animal, sino para hacer negocio de esta lacra, y eso no lo podemos consentir", ha recriminado la animalista, al tiempo que ha avanzado que tienen "clarísimo" el objetivo que persiguen: "Esto no va a ser lo último que hagamos".

UNA LEY DE 'DESPROTECCIÓN'

Como una "ley de desprotección" han calificado las más de 30 asociaciones y colectivos animalistas que este domingo han tomado las calles de Santiago el anteproyecto de la Xunta para la elaboración de la 'Ley de Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia'.

Ana Sánchez considera que, de llevarse a cabo, se trataría de "una ley que retrocede a la del año 93, ya que sólo recoge en ella a los animales de compañía, dejando de lado a otros como los toros, los caballos, los animales de producción y los de experimentación".

También ha sido crítica con los partidos políticos y cree que "se darán largas" al asunto. Además, ha denunciado que "no se haya contado con los colectivos y asociaciones protectoras" y ha pedido que se realice de nuevo el anteproyecto, incluyendo las más de 70 enmiendas que presentan.

