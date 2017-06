Los chicos de un colegio acuden a clase en falda como protesta por la prohibición de vestir shorts

Alumnos de la ISCA Academy, un colegio de la localidad británica de Exeter, han acudido a clase esta semana vistiendo el uniforme femenino. Los chavales han tomado esta decisión después de que se les prohibiera ir en pantalones cortos, según recoge Devon Life.

"Mi hijo quería vestir shorts pero le advirtieron de que sería trasladado a una habitación de aislamiento durante toda la semana", asegura la madre de uno de estos adolescentes. "La profesora les dijo: 'Podéis venir en falda si queréis'. Pero creo que estaba siendo sarcástica", añade.

Cinco chavales se tomaron la frase de forma literal y a ellos se sumaron después otros cincuenta.

"Permiten a las chicas que lleven falda todo el año así que creo que es totalmente injusto que los chicos no puedan vestir pantalones cortos", apunta otra madre. "Ellos no tienen opción y me preocupa cómo puede afectarles el calor", continúa.

Tras la protesta, el colegio afirma que considerará la posibilidad de cambiar la política sobre los uniformes en el futuro, aunque asegura que no harán ningún cambio sin consultarlo antes con las familias. "Reconocemos que los últimos días han sido excepcionalmente calurosos y hacemos todo lo posible para que tanto el personal como los estudiantes se sientan lo más cómodos posible", ha comentado la directora del centro.