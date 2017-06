La oposición reprueba en la Asamblea de Madrid al consejero de Sanidad y exige su dimisión

La oposición en la Asamblea de Madrid ha reprobado este jueves en el Pleno al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, porque "carece de un proyecto sólido y solvente" y su política no tiene "ni rumbo ni planificación".

Así lo ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en materia de sanidad, Mónica García, quien ha defendido la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por su formación por la que la Asamblea reprueba al consejero de Sanidad y exige su dimisión o cese inmediato, que ha contado con 80 votos a favor, de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y 47 en contra del PP.

García ha comenzado su intervención señalando que "en un escenario político en el que la lex artis política se ha movido hacia los márgenes de la indecencia y en el que solo se plantean dimisiones, ceses y reprobaciones en condiciones extremas de inmoralidad o corrupción", Podemos quiere reivindicar su función de "servidores públicos" y "guardianes del tesoro más preciado que tiene una sociedad, que son sus servicios públicos".

"No debería ser imprescindible llegar al extremo del delito para revocar a aquellos que han demostrado que no saben cuidar de nuestro patrimonio, que no confían en lo público y que no tienen capacidad para la gestión de lo común", ha afirmado, para agregar que "si robar dinero público es punible, gestionarlo mal es perfectamente reprobable".

"Plagada de irregularidades"

Así, tras apuntar que "la mala gestión y la falta de control es la antesala de la corrupción", ha asegurado que "la Consejería de Sanidad es un rosario de ejemplos de mala gestión y de falta de control".

Según García, Sánchez Martos ha "heredado" una Consejería de Sanidad "pensada y organizada para ser troceada y privatizada y que está plagada de irregularidades", ya que "para privatizar lo primero que hay que hacer es desregularizar", y "su gestión, lejos de ser un obstáculo para esos fines, lo que ha sido un caldo de cultivo para que se pueda privatizar y trocear tal y como lo ideó la señora Aguirre y como lo custodia la señora Cifuentes".

La diputada de Podemos ha criticado la reducción en el presupuesto de mantenimiento de los hospitales públicos, "que se ha traducido en techos que se caen, urgencias que se inundan y quirófanos que se llenan de cucarachas", mientras que los ciudadanos están pagando "tres o cuatro" veces lo que costó la construcción de los hospitales concesionados.

Son ustedes el caballo de Troya de nuestra sanidad"Son ustedes el caballo de Troya de nuestra sanidad", ha asegurado García, para afirmar que ha habido "una estrategia de acoso y derribo, en concreto de algunos techos, de nuestro sistema sanitario".

Y ha denunciado "una red clientelar de colocación de amiguetes del partido en puestos de responsabilidad en la Sanidad". "Usted no es un corrupto, estoy segura de que usted no es un ladrón", ha señalado García dirigiéndose al consejero, a quien ha reprochado que "desde que entró por la puerta de la Consejería las expectativas de mejorar la sanidad saltaron por las ventanas".

Tras advertir que "la administración desleal es la prima-hermana de la malversación", ha afirmado que cada euro invertido en "gastos injustificados, contratos dudosos, sobrecostes a empresas de amiguetes y privatizaciones innecesarias", es un euro no invertido en la salud de los madrileños.

"¿Cuándo se van a poner del lado de los pacientes y no del lado de las empresas que buscan lucro con nuestra sanidad?", ha preguntado García, quien ha acusado al consejero de "modos y modales de un sistema feudal", en el que "se premia a los buenos cortesanos" y "se castiga a los profesionales críticos".

A este respecto, se ha referido a la enfermera que fue cesada tras denunciar que no había vacunas contra la tosferina en su centro de salud y al jefe de la UCI pediátrica del Gregorio Marañón que dimitió por falta de camas.

García ha agregado que Sánchez Martos ha sido "un filón para la antología del disparate" y ha tachado sus declaraciones sobre los abanicos de "inadecuadas, frívolas y vergonzantes", abanicos que han sido exhibidos desde la bancada de Podemos, en color morado, con el lema "reprobación consejero sanidad".

Reprobación "significativa"

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Enrique Veloso ha destacado que una reprobación es "algo muy serio y muy significativo", y que espera que tanto el consejero como la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "se lo tomen muy en serio", y que "aunque esta PNL no tenga fuerza vinculante, sirviese de palanca de cambio, de oportunidad para impulsar un cambio a mejor en la política sanitaria".

Veloso ha dicho de Sánchez Martos que "es un hombre que no deja indiferente a nadie y el resultado es que los ánimos están muy caldeados dentro y fuera de su Consejería, dentro y fuera de los hospitales, cada vez son más los ciudadanos que se manifiestan en las puertas de los hospitales ante la incertidumbre y el malestar que generan sus ocurrencias", lo que "no es propio de un consejero".

Además, le ha reprochado que "hasta cuatro directores generales en su Consejería se han marchado, cesados o tras presentar su denuncia, hartos de aguantar sus malos modos, sus malas formas, su falta de rigor", así como que "los profesionales que trabajan en la sanidad también se han hartado", porque "utiliza su condición profesional de sanitario para imponer su criterio".

Tercera reprobación

El portavoz en materia de sanidad del Grupo Socialista, José Manuel Freire, ha destacado que se trata de la tercera reprobación a un consejero de sanidad en la que tiene la "satisfacción" de participar, después de la de Javier Fernández Lasquetty, "por mentir respecto a la deuda", y la de Javier Rodríguez, "por unas declaraciones que nunca debió hacer".

Asimismo, ha señalado que ambos consejeros no cayeron por su reprobación sino por "la ley de la gravedad política que termina echando fuera a los que no sirven", y ha agregado que su grupo registró hace un año una reprobación contra Sánchez Martos por el nombramiento de seis gerentes rompiendo el consenso de la resolución de buen gobierno, pero no la activaron porque "surtió efecto" y porque nunca pensaron que fuera el único responsable.

Tras destacar que las otras dos reprobaciones tuvieron que ver con "actos concretos" de los respectivos consejeros, que eran "directamente y personalmente responsables", ha considerado que esta tiene "otra connotación", ya que supone una "critica total y frontal a su política", de la que no solo es responsable el consejero sino la presidenta del Gobierno,a quienes considera que "les interesa más la imagen que los pacientes".

Desde el PP, la diputada Regina Plañiol ha tachado la reprobación de "injusta, falsa, incongruente, mezquina y falaz", al tiempo que ha condendenado el "tono faltón e insultante" de los portavoces del "tripartito de la oposición".

"El consejero de Sanidad lleva dos años entregado a conseguir que tengamos la mejor sanidad de España, a conseguir una sanidad gratuita y de calidad para todos y que lleva toda su vida dedicado a la Comunidad de Madrid como médico, como enfermero, como consejero y también como catedrático de Educación para la Salud", ha defendido.

