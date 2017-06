Gobierno vasco estudia si recurre la sentencia del TSJPV que anula tres artículos del Curriculum vasco

anula tres artículos del Curriculum vasco al considerarlos contrarios a la LOMCE y al Real Decreto 1105/2014 estatal, para decidir si presentan un recurso en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.

Según han informado fuentes de la consejería dirigida por Cristina Uriarte a Europa Press, al no ser una sentencia en firme, es "previsible que se recurra, pero hay que analizarlo".

Asimismo, han destacado el hecho de que el Estado había recurrido "cerca de una docena de artículos y varios anexos, y la sentencia les da la razón en tres artículos solamente". "En la mayoría de los artículos recurridos no le dan la razón al Estado", han valorado.

En concreto, el alto Tribunal vasco ha declarado nulos los artículos 3.3, 16 y 40.1 y 2 del Decreto 236/2015, por el que se establece el curriculo de Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma Vasca, impugnado por la Abogacía del Estado.

Por contra, el TSJPV no anula otros siete artículos y el Anexo II impugnados por la Abogacía del Estado. Dentro del Anexo, el Ministerio alegó que no se concretaba "la dimensión específica de la cultura vasca". La resolución señala que se trata de "una materia de libre configuración y no se aprecia vulneración de la normativa básica del Estado".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.