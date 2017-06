¿Ha mandado la reina Isabel II un mensaje en clave sobre el 'brexit' con su sombrero?

La apertura del periodo parlamentario de sesiones en el Reino Unido es una de esas ocasiones en las que la reina y la casa real despliegan toda su pompa ante el pueblo. Este año, sin embargo, Isabel II ha dejado aparcados la corona, los ropajes y la carroza real y ha adoptado un perfil bajo.



El motivo oficial ha sido de calendario. Las prisas por celebrar unas elecciones han impedido una organización completa, que se retomará, en principio, en 2019, ya que el año que viene el Discurso de la Reina no se celebrará. El Gobierno de May necesita dos años para poner en marcha su nuevo programa lesgislativo.



Así, Isabel II ha optado por llevar un vestido de diaro y un sombrero -sin dejar atrás, eso sí, los colores vivos, el bolso y los guantes- y se ha desplazado en coche mientras los elementos ceremoniales iban por otro lado hacia la Cámara de los Lores.

Esto no ocurría desde 1974. La reina ha acudido acompañada por su hijo, el príncipe Carlos, que ha acudido en lugar de su padre, ingresado en el hospital.

March 1974 -- the last time a "dressed down" Queen attended the State Opening of Parliament pic.twitter.com/Mbh0LQUC4z

El color escogido por la reina ha sido el azul. El diseño es obra de su asistente Angela Kelly y estaba compuesto por un abrigo y un vestido de seda de flores. A pesar de su, a priori, simpleza, en las redes sociales se ha apreciado desde el primer momento y con humor como un "troleo" en toda regla.



La clave estaba en los adornos del sombrero, unas flores amarillas que los usuarios han identificado con las estrellas de la bandera de la Unión Europea y, por tanto, con una especie de "mensaje en clave" de la monarca al país y, concretamente, a los tories.

Precisamente, su discurso ha estado casi monopolizado por el brexit, es decir, la futura salida de Reino Unido de la UE.

Hay que recordar que la reina está obligada a mantener su neutralidad en términos políticos, como jefa de Estado que es, aunque no es la primera vez que hay polémica en este sentido. Para acudir a las carreras de caballos de Ascot, por cierto, se ha decantado por el amarillo.

Estos son algunos de los comentarios suscitados por su sombrero:

Am I the only one to see a similarity between the Queen's hat and the Flag of Europe?#QueensSpeech #Brexit #brexittalks #justsaying pic.twitter.com/uXCmR4MuiI