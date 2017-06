Bizkaia pide a Autoridad Portuaria liderar la colaboración entre instituciones para construir el bidegorri Bilbao-Getxo

El grupo juntero del PP vizcaíno ha presentado una moción al pleno, que ha obtenido el respaldo del grupo proponente, del PNV, PSE, Podemos y del Grupo Mixto, mientras que EH Bildu se ha abstenido, en la que las Juntas Generales de Bizkaia "instan a la Autoridad Portuaria a liderar la colaboración interinstitucional con los ayuntamientos implicados y el Ministerio de Fomento para la construcción del Bidegorri en la BI-711", que enlazaría Bilbao y Getxo por la carretera de la ría, atravesando los municipios de Erandio y Leioa.

En la defensa de su moción, el juntero del PP Jesús Isasi ha recordado que la titularidad de la carretera corresponde, en su mayor parte, a la Autoridad Portuaria. No obstante, ha precisado que este organismo no puede encargarse de las obras porque no están vinculadas directamente a la actividad del Puerto de Bilbao, de forma que las tendría que ejecutar el Ministerio de Fomento, que ya ha cedido a Bilbao y Getxo la titularidad de sus respectivos tramos, pero no así las partes que atraviesan Erandio y Leioa.

En concreto, el carril bici afectaría a los municipios de Bilbao (833 metros), Erandio (3.553), Leioa (1.724) y Getxo (43 metros), lo que suma un recorrido de más de 6,5 kilómetros.

Isasi ha considerado que la Diputación Foral de Bizkaia debe implicarse en este proyecto, así como que "debe existir colaboración institucional" liderada por la Autoridad Portuaria, ya que este organismo es el titular de la carretera.

Asimismo, ha recordado que la Autoridad Portuaria maneja cuatro alternativas para el recorrido de este bidegorri, que supondrían una inversión de 100.000 euros, la más barata, y 24 millones, la más cara. En ese sentido, ha reconocido que aunque para Bilbao y Getxo esta inversión "no supondría un problema económico", ya que el recorrido por estos municipios no es muy extenso, sí lo sería para Erandio y Leioa, localidades que concentran los tramos más largos.

Tras asegurar que su partido mediará con el Ministerio de Fomento en este asunto, ha dicho que el proyecto que cuenta con mayor respaldo entre los cuatro que se barajan es el que contempla la construcción de un tramo en voladizo y la eliminación de varios centenares de aparcamiento, con una inversión de más de 16 millones de euros.

"DISPOSICIÓN A COLABORAR"

Desde el PNV, han mostrado la disposición de la Diputación Foral de Bizkaia a "colaborar" con el Gobierno central y los ayuntamientos afectados por el trazado en la construcción de este bidegorri, a pesar de que la carretera no sea de su competencia, mientras que los socialistas han defendido que el bidegorri es "deseable y posible" y han pedido que su construcción no sea "motivo de discordia".

Por su parte, desde EH Bildu han advertido de que el Ministerio de Fomento "no tiene ninguna intención de construir el bidegorri" y han rechazado que se ceda la titularidad de la carretera a los ayuntamientos, porque, de esta forma, se "evita" que Fomento asuma el proyecto.

Para el grupo Mixto, el problema es "elegir la solución, quien lo paga y cómo se convence" al Ministerio de Fomento, mientras que desde Podemos han apostado por poner en marcha medidas "transitorias" hasta que este bidegorri sea una realidad, entre ellas declarar la carretera como de "preferencia ciclista" o limitar la velocidad a un máximo de 30 km/hora.

