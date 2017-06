Subidón del alquiler también en la costa: la semana playera se encarece un 10% en un año

Si había pensado que la burbuja del alquiler era ese runrún que solo afectaba a las grandes ciudades por el auge del turismo urbano, vaya sacándose la idea de la cabeza. El arrendamiento de pisos vacacionales en la costa también va a pegar un subidón este verano por la llegada de más turistas extranjeros, por el empujoncito presupuestario que supone el crecimiento del empleo y por un verano que se prevé más caluroso de lo normal.

El precio de los alquileres playeros crecerá este verano casi dos dígitos. En concreto un 9,8%, según el informe anual de arrendamientos costeros que ha publicado este miércoles la empresa TecniTasa. "Se confirma la tendencia al alza en el coste de alquiler para las vacaciones de verano en las playas de nuestros litorales, de forma paralela a la recuperación económica en España", explica José María Basañez, presidente de esta empresa tasadora.

El encarecimiento de los alquileres costeros acumula un 22% de subida desde 2015En cifras absolutas implica que una familia pagará este verano 65 euros semanales más de medio por arrendar su pisovacacional. Si en 2016 se abonaba un promedio de 664 euros por veranear en primera línea de costa, este año la media escala a 729 euros. El encarecimiento de los alquileres costeros acumula ya un 22,5% de subida desde 2015, cuando el precio promedio de los alquileres costeros era de 595 euros.

Evidentemente el precio se dispara más o menos según la zona elegida y su demanda turística. No es lo mismo veranear en el concello lucense de Burela, en el que puedes conseguir alojamiento por 200 euros semanales, que en la cala Martina del municipio balear de Santa Eulalia, donde los caseros te cobran un promedio de 3.400 euros.

Subidas de hasta el 100% en Ibiza

La explosión de precios de alquiler es más acusada además en las zonas con mayor afluencia turística, como Baleares, donde las administraciones empiezan a tomar medidas por una escalada que impacta tanto en los residentes habituales como en los trabajadores de temporada que llegarán a las islas este verano para reforzar los servicios de hostelería, seguridad y sanitarios.

En Santa Eulalia por 100 metros cuadrados se pagan 3.400 euros; hace dos años no llegaba a los 1.700 eurosEl informe de TecniTasa refleja que las subidas tienen además sesgo geográfico. En Burela el precio no ha cambiado respecto a 2016, pero "los precios en Baleares se han disparado", afirma la tasadora en su informe; "en Santa Eulalia por 100 metros cuadrados se pagan ahora 3.400 euros, cuando hace dos años no llegaba a los 1.700 euros".

Es decir, alojarte una semana de alquiler en este enclave ibicenco cuesta un 100% más caro que en 2015. Y no es la única zona con los precios por las nubes. Ya puedes ir reservando más de 1.500 euros semanales si quieres veranear en San Antoni Portmany o en Sant Josep Sa Talia.

Tecnicasa resalta que si, a pesar de todo, Baleares sigue siendo tu destino elegido para estas vacaciones, puedes encontrar "algo más económico" en la menorquina Port Addaia, donde se desembolsa unos 630 euros por un apartamento playero de 65 metros cuadrados.

¿Dónde es más cara y más barata la semana de alquiler playero?

CCAA Los más caros... Precio Los más baratos... Precio Galicia Sanxenxo - Piso Carabuxeira 100 m2 1.470 € Burela - Apt. playa 60 m2 200 € Asturias Llanes - Adosado 170 m2 630 € Ribadesella - Piso 70 m2 350 € Cantabria Somo - Apt. de 60m2 490 € Noja - Piso playa Nis 86m2 640 € País Vasco San Sebastián - Apt. centro 55 m2 1.320 € Gorliz - Piso playa 100m2 390 € Cataluña Sitges - Apt. playa 90m2 1.600 € Calella - Apt. playa 80m2 700 € Com. Valenciana Alboraia-Patacona - Piso 90m2 750 € Oliva - Apt. playa 80m2 325 € Baleares Santa Eulalia - Cala Martina - Apt 100m2 3.400 € Port Addaia - Apt 65m2 300 € Murcia Aguilas - Isla del Fraile - Piso 120m2 650 € Cartagena - Mar Cristal - Apt 65m2 425 € Andalucía San Roque - Marina Sotogrande - Piso 150m2 1.600 € Almería - Apt. Playa 80m2 400 € Canarias Adeje - Apt. 50m2 550 € Las Palmas - Canteras - Apt.40 m2 300 €