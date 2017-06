El PP cree que el conflicto okupa mostró "la cara antidemocrática" de Noriega y En Marea pide frenar desahucios

Los disturbios registrados en Santiago en dos manifestaciones en favor del colectivo okupa han llegado este martes al Parlamento de Galicia de la mano de la diputada popular Paula Prado, quien ha considerado que lo ocurrido hace 10 días permitió ver "la cara más antidemocrática de los representantes de la izquierda radical", pues el alcalde se posicionó del lado de "los vándalos" que agredieron a policías. Enfrente, el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, le ha recordado que "el verdadero problema" de este país son los desahucios y las familias en dificultades.

Ante el pleno de la Cámara, la parlamentaria compostelana ha defendido una proposición no de ley -que no se votará hasta el miércoles- para pedir que las okupaciones se diriman en juicios rápidos y que, para los casos de personas en riesgo de exclusión que estén habitando un inmueble que no sea de su propiedad, las administraciones arbitren soluciones para su realojo.

En su texto, se centraba específicamente en las "mafias" que "trafican y especulan" con aquellos pisos que detectan que están vacíos para después alquilarlos de forma "ilegal" o exigir dinero a cambio de su desalojo. No obstante, durante su intervención no ha pasado por alto que a veces las "usurpaciones" sirven para poner en marcha "actividades económicas o sociales", como en edificio okupado por el colectivo Escárnio e Maldizer en el casco histórico de la capital gallega, ahora tapiado por orden judicial.

"Su propietario tardó tres años en recuperar su posesión", ha enfatizado Prado sobre este caso, en el que "unos individuos", a los que también se refirió como "vándalos", hicieron "un uso ilegítimo e ilegal" de bienes ajenos. En este punto, ha reprochado al alcalde de Santiago, Martiño Noriega, su apoyo a los okupas en lugar de a "los 10 policías heridos".

De hecho, ha exhibido una foto de encapuchados quemando un contenedor para ironizar con que la "neolengua" empleada por el regidor le llevase a hablar de "resistencia pasiva" de los manifestantes frente a las fuerzas del orden. "Nosotros", ha dicho en nombre de su partido, "estamos con la sociedad civil y civilizada" y no del lado de aquellos "violentos" y que "están contra el sistema". "Nosotros defendemos el Estado de Derecho", ha recalcado la exconcejala del PP en Compostela.

"UN PROBLEMA QUE NO EXISTE"

Escuchada su intervención, Antón Sánchez ha interpretado que el malestar de los populares parte de que "les pica que las mareas los desalojasen democráticamente" del Pazo de Raxoi. "Les pica que tengamos un alcalde limpio y digno, que dignifica la institución, y no como hicieron ustedes", ha rebatido, crítico con que el PP se sienta "dueño por destino divino" de los gobierno.

Dicho esto, ha acusado al grupo mayoritario de la Cámara de tratar de "engordar artificialmente un problema que no existe", buscando "sostener la estrategia del miedo para erosionar a un gobierno democrático que llegó para desalojar a un gobierno corrupto". "No tienen escrúpulos", le ha afeado, al tiempo que ha puesto el foco en el problema de los desahucios.

Y es que, pese a que los populares se "preocupan" de que un colectivo okupe propiedades de "una gran empresa o un banco", no destinan tanto esfuerzo a evitar que "los ciudadanos no tengan vivienda o sean desahuciados". "Y nuestras ciudades no están plagadas de hordas de okupas, pero sí llenas de familias con problemas", ha sentenciado, antes de reprobar la "violencia institucional" de los gobiernos que "no" ponen fin a la exclusión social.

Por último, el parlamentario del grupo rupturista y portavoz nacional de Anova ha admitido que existen "mafias de okupas", pero con esta consideración se ha referido a los bancos que desahucian a personas que atraviesan dificultades económicas y a "la familia Franco" en lo que atañe al Pazo de Meirás, que ni siquiera abre al público en las fechas que obliga la ley. "Pero ustedes", ha espetado a la bancada de la derecha, "votan en contra de desalojarlos".

"COINCIDENCIA"

Por su parte, tanto la socialista Patricia Vilán como el nacionalista Xosé Luis Rivas, 'Mini', han señalado la "coincidencia" de que el debate de esta proposición no de ley se produzca el mismo día en que se han practicado nueve detenciones por los disturbios en las manifestaciones okupas. "Confluencias planetarias", ha ironizado la pontevedresa, a lo que el coruñés ha advertido de que "estado de derecho no es sinónimo de estado policial".

Ambos han convenido que se debe conjugar el derecho a propiedad con el derecho a la vivienda, que las administraciones deben procurar, y han abogado por que los distintos casos sean examinados por la Justicia. Y, mientras la diputada del PSdeG ha reclamado la derogación de la "infame" Ley de seguridad ciudadana, la 'ley mordaza', el del Bloque se ha preguntado "quién desaloja" a los bancos y las empresas que mantienen inmuebles vacíos para "especular".

¿ACUERDO CON EL PSdeG?

En su turno de cierre del debate, la parlamentaria del PPdeG ha considerado "absolutamente surrealista" que PSdeG y BNG vinculen su iniciativa con las detenciones de personas que participaron en manifestaciones "ilegales" portando "palos, piedras y bengalas".

Finalmente, vistas la similitudes entre su propuesta y la enmienda del PSdeG, Paula Prado ha trasladado su disposición a negociar un texto conjunto. Además, ha avanzado su rechazo a la aportación de En Marea para garantizar que nadie sea desalojado de su vivienda.

