El PNV defiende que el Pacto de Santoña no fue una "traición" a La República, y "salvó vidas y haciendas" en Euskadi

El PNV ha defendido que el 'Pacto de Santoña' no fue una "traición" del nacionalismo vasco a La República, sino que este acuerdo, que supuso la rendición ante los italianos el 24 de agosto de 1937 después de la caída de Bilbao, salvó "vidas y haciendas" en Euskadi porque ya no había posibilidades de defenderse, al carecer de armamamento.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, junto al ex diputado y exsenador jeltzale Iñaki Anasagasti y Koldo San Sebastián, que han presentado su libro: 'El otro pacto de Santoña', donde se cuenta "la verdad" de aquel acuerdo.

Anasagasti ha destacado que se trata de un "libro-vacuna", que tiene como objetivo "vacunarse" cuando se van a cumplir en agosto los 80 años del pacto de Santoña, "y seguramente, va a haber las consiguientes manipulaciones". "Se va a volver a repetir, sobre todo en Madrid por ciertos autores, que aquello fue una traición", ha destacado.

Ambos autores del libro han recabado numerosa documentacion que, a su juicio, demuestra que los hechos no son los de "la traición" que refleja "la historiografía dominante", sino que fue "todo lo contrario", según ha asegurado Iñaki Anasagasti.

"Se le acusa al nacionalismo vasco de haberse entregado. No tenía armas, no tenía artillería, no tenía posibilidades de defenderse", ha dicho, para responsabilizar a La República "de dejarles sin aviones y sin ninguna posibilidad de defensa".

DEUDA CON LOS GUDARIS

Durante la presentación del libro, Andoni Ortuzar ha afirmado que los vascos están "en deuda" con los gudaris y con los burukides "que en aquellos tiempos difíciles dieron la cara por los gudaris y por su país".

El presidente del EBB la destacado, en este sentido, las figuras de Ramón Azkue (expresidente del BBB y de Eusko Gudarostea, fusilado el 15 de octubre DE 1937), de FlorenciO Markiegi (alcalde de Deba, civil también fusilado en la misma fecha), y de Juan de Ajuriagerra, entoNces presidente del PNV de Bizkaia.

"Fue uno de los hombres fuertes del bando de la libertad en aquellos momentos tan convulsos de Euskadi. Tuvo la responsabilidad de negociar con los italianos, negoció por el bien de Euskadi, por el bien de los gudaris, y de la libertad, y luego le traicionaron. En lugar de quedarse en el cómodo exilio, tomó una avioneta y aterrizó en la playa de la Ría de Santoña, y unió su destino al de los gudaris que allí estaban", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que Ajuriaguerra "se entregó, fue condenado a muerte, pasó mucho tiempo preso, y fue el primer organizador de la resistencia en las cárceles". "Organizó la primera huelga de hambre precisamente para denunciar el trato por parte del ejército italiano y afortunadamente pudimos disfrutar de él, de su lucha y de su capacidad de acción política hasta el año 78", ha manifestado.

Ortuzar cree que estas tres personas, que aparecen en el libro, "resumen muy bien lo que aquella generación sufrió y dio por su país". "Hacía falta un libro que contara la verdad desde Euskadi de aquel pacto de Santoña", ha indicado.

"ASIGNATURA PENDIENTE"

Por su parte, Iñaki Anasagasti ha señalado que este volumen era "una asignatura pendiente" porque "se ha manipulado mucho la historia del pacto de Santoña, y se ha considerado una traición del ejercito vasco y del PNV a la República, cuando fue absolutamente todo lo contrario".

"El verdadero pacto de Santoña es éste y no el que nos han contado.

Hemos querido hacer hincapié en que hay otro pacto de Santoña, que es el verdadero", ha aseverado.

El exdiputado del PNV ha recordado que los vascos se enfrentaban a "un asesino, un psicópata como Emilio Mola, que dijo públicamente: 'si no os rendís, arrasaré Bizkaia, tengo medios suficientes para ello'". En este sentido, ha recordado que "bombardeó cien pueblos de Bizkaia" y ha destacado que 4.500 niños se tuvieron que exiliar. "No se ha captado la dimensión de aquella inmensa tragedia", ha lamentado.

Anasagasti ha subrayado, asimismo, que Francia e Inglaterra se mantuvieron al margen, mientras alemanes e italianos facilitaban armamento a los franquistas.

Por último, Koldo San Sebastián ha reivindicado "el éxito" del pacto de Santoña y "la visión del PNV" cuando lo acordó, porque, según ha recordado, no llegó a firmarse. Además, ha recordado que en ese pacto no estuvo solo el PNV, sino también ELA-STV, ANV, Jagi Jagi, por parte del nacionalismo, "pero también un batallón de Izquierda Republicana, la CNT al completo y todas las fuerzas del ejercito regular".

"Ya no había esperanza, no solo no había aviación ni artillería, tampoco había marina", ha indicado. En esta línea, ha manifestado que, una

vez perdida la esperanza, había que "salvar el mayor número de vidas y haciendas posibles". "Y eso, en gran parte, sí que lo lograron con el Pacto de Santoña. Nosotros queremos contar la parte que no se ha contado", ha apuntado.

