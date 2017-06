Asden pone la demolición de la cúpula de la CMA en Soria como condición para no presentar recurso de casación

Ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), por la cual se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Asden contra la aprobación del PEMA, la asociación ecologista está estudiando la posibilidad de presentar un recurso de casación, lo que implicaría prolongar la suspensión de las licencias en el ámbito del PEMA hasta que la sentencia sea firme.

Con objeto de que no se eternice la posibilidad de implantar industrias, y más con algunas de alta tecnología a la espera de que se levante la suspensión cautelar de las obras, Asden propone a la Junta de Castilla y León que si ofrece una garantía institucional "fiable, seria e inmediata" de que tanto la urbanización (sin incluir las conducciones de servicios subterráneas), como el edificio de las cúpulas y las calles que están en suelo no urbanizable van a ser demolidos en un plazo de tiempo determinado, no presentará el recurso de casación. Ello haría que la sentencia fuera firme, con el levantamiento de la suspensión de licencias, apunta la organización ecologista.

