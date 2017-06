León de la Riva asegura que Fomento garantizó que no sería necesario "firmar avales" para el préstamo de la SVAV

El exalcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha asegurado este martes que en su momento el secretario de Estado de Infraestructuras durante la etapa socialista Víctor Morlán garantizó que "ninguna administración tendría que firmar un aval" para la operación de préstamo de 404 millones de euros solicitado por la Sociedad Alta Velocidad en 2011 y por cuya carta de conformidad el exregidor está investigado.

En su participación en un debate, organizado por la Confederación Vallisoletana de Empresarios, sobre los años 1997 a 2015 en la ciudad, junto al expresidente de la Diputación Provincial y del PP de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, y el expresidente de la CVE Manuel Soler, León de la Riva se ha pronunciado, por primera vez y "con toda prudencia" sobre la firma de la 'comfort letter' que fue denunciada por el Ayuntamiento, ya con el nuevo equipo de Gobierno al frente, y por la que ya está imputado judicialmente.

León de la Riva ha reconocido que en el Ayuntamiento de Valladolid "no se sabía lo que era una 'comfort letter'", tal y como asegura que declaró ante el Juzgado el interventor municipal. De hecho, ha aseverado que el entonces secretario de Estado de Infraestructuras garantizó que ninguna administración iba a tener que firmar un aval para esta operación.

De hecho, el exprimer edil ha defendido que el Ayuntamiento "no debe una perra" por este préstamo, pues ha recordado que el Ministerio de Fomento ya se ha comprometido a saldar la deuda al completo, lo que se tendrá que devolver con las ventas de terrenos que se liberen con la operación ferroviaria que finalmente se lleve a cabo.

A este respecto, el que fuera alcalde durante 20 años ha reclamado al actual, el socialista Óscar Puente, que "no renuncie" al soterramiento de las vías del ferrocarril, y que, aunque no se lleve a cabo de forma "inmediata" las decisiones que se tomen para la permeabilización de las vías "no pongan en riesgo todo el futuro" de la operación de soterramiento. Un proyecto que, ha subrayado, es "de ciudad, sin discusión alguna".

El exregidor del PP ha recordado que durante su segundo mandato se firmó con el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León el convenio para la operación ferroviaria, que contemplaba varias fases y que, en un principio "en la época del boom inmobiliario" el presupuesto quedaba cubierto "con creces" con la venta del suelo que se pudiera liberar.

Así, ha explicado, se preveía la llegada de la alta velocidad, que se logró en 2007 "pero sin soterramiento", la construcción de los nuevos talleres de Renfe, que se concluyeron hace unos años pero que tienen problemas para el traslado definitivo; otra parte del proyecto era el desvío de las mercancías mediante una variante que, ha defendido, está ejecutada "al 85 por ciento" y gracias a que la SVAV adelantó fondos. El último paso, ha apuntado, sería el soterramiento.

En todo caso, León de la Riva ha manifestado su confianza en que el actual concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, "es inteligente" y tratará de "aprovechar el trabajo" que llevó a cabo en su día el equipo del arquitecto Richard Rogers, a quien se encargó el diseño del proyecto urbanístico derivado del soterramiento.

A este respecto, Soler ha precisado que el "problema" del proyecto de soterramiento es principalmente "financiero" pues "no hay dinero" para llevarlo a cabo y porque ha asumido el Ministerio de Fomento tiene otras prioridades como deberían ser la llegada de la alta velocidad a ciudades del norte de España.

No obstante, ha coincidido con León de la Riva en reivindicar que "no se renuncie" definitivamente al soterramiento.

En la jornada de debate, organizada con motivo del 40 aniversario de la CVE, se han tratado otros asuntos que están de actualidad, como la gestión del agua, que justo en 1997 se privatizó en una decisión del equipo de Gobierno de Francisco Javier León de la Riva y que va a volver a cambiar a la responsabilidad municipal de acuerdo con el actual equipo de Gobierno formado por el PSOE y Valladolid Toma la Palabra.

En este sentido, León de la Riva ha apostillado que no ha entendido la decisión de crear una entidad pública empresarial local, que se hará cargo de la gestión a partir del 1 de julio, y ha reconocido que él habría apostado por una Sociedad Mixta, algo que considera que el actual alcalde defendía antes de que se tomara la decisión de la remunicipalización.

De hecho, el primer edil ha asegurado que el equipo de Gobierno ya ha "avisado" de que la tarifa del agua subirá en los próximos años y ha reprochado que la nueva empresa pública ya ha tenido que "firmar un crédito" de 14 millones de euros y contratar "un montón de servicios" que antes no eran necesarios porque se encargaba Aguas de Valladolid.

En cuanto al argumento del actual equipo de Gobierno de que durante la mayor parte de los 20 años de gestión privada, durante el período de León de la Riva, no se invirtió lo suficiente en las infraestructuras de la red hídrica, León de la Riva ha recalcado que en esa etapa se invirtieron 101 millones de euros, cifra muy similar a la que afirma que aportó como canon Aguas de Valladolid, "100 millones de euros".

El primer edil ha defendido otros muchos proyectos iniciados en su mandato, como la apuesta por los aparcamientos subterráneos, la creación de cinco nuevos pasos sobre el Pisuerga -de tráfico rodado o peatonal- la rehabilitación de espacios urbanos como la Plaza Mayor, la calle Platerías o el ARI de la Rondilla o el Mercado del Val, proyecto que ha recordado que se inició durante su último mandato pese a lo cual, ha reprochado, no fue invitado a la inauguración en noviembre de 2016.

De hecho, se ha preguntado "qué habría pasado" con la nave provisional situada en la plaza de Poniente que alojó al Mercado durante las obras si él hubiera seguido como alcalde, pues ha aseverado que tendría que estar retirada "por sentencia judicial" desde hace "muchos meses".

El exregidor ha valorado algunas decisiones del actual equipo de Gobierno, como la utilización del Palacio de Villagómez como centro de mayores en el casco histórico, el mantenimiento del modelo de la Sociedad de Turismo, la continuidad del torneo de pádel en la Plaza Mayor y la apuesta por la gastronomía y el enoturismo pese a las críticas que realizaba en su día el PSOE por "el turismo del pincho".

CAPITAL DEL NOROESTE

Manuel Soler y León de la Riva se implicaron en un debate sobre si Valladolid ha logrado ser la "capital más importante del noroeste", algo de lo que el exrperesentante empresarial ha discrepado, pues entiende que ciudades como La Coruña tienen un papel "importante" e incluso Burgos cuenta con un tejido industrial "más potente".

En este ámbito, los tres representantes han coincidido en reclamar la apuesta por otras actividades industriales, como la innovación o el sector agroalimentario, para lo que "puede ser muy importante" el polígono que se desarrolla por parte del Ayuntamiento de Valladolid. Con ello tendría menor incidencia una hipotética crisis de Renault, como la que, han recordado, estuvo "a punto de cerrar las fábricas", a medados de la pasada década.

En este debate, el exregidor ha dudado del modelo de los polígonos industriales, por lo que Ramiro Ruiz Medrano ha defendido un sistema que "todos los pueblos querían" y que, finalmente, ha terminado por dejar algunos de los espacios creados "casi vacíos", aunque también hay casos de éxito como los de San Miguel del Arroyo o Aldeamayor de San Martín.

Ruiz Medrano y León de la Riva han vuelto a mostrar sus discrepancias sobre el modelo de las diputaciones provinciales, pues el exalcalde ha mantenido que las competencias que ejercen pueden ser asumidas "perfectamente" por las "delegaciones territoriales".

