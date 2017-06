Sindicatos piden que la Xunta "tome nota" ante el "éxito" de la huelga de autobuses, con estaciones "paradas al 100%"

Los sindicatos UGT, CC.OO. y CIG instan a la Xunta a que "tome nota" ante el "éxito" de la primera jornada de huelga convocada en el sector del transporte público de viajeros por carretera, que tiene "paradas al 100%", prácticamente, a las principales estaciones de autobús de la comunidad.

Así, según los datos recabados por Europa Press de las centrales sindicales, las terminales de A Coruña, Lugo, Vigo, Pontevedra, Ourense, Ferrol y Santiago registran escasa actividad este martes, apenas algún turista despistado que desconocía la existencia de la convocatoria.

En concreto, de Pontevedra solo ha podido salir un autobús, y lo ha hecho escoltado por la policía, mientras que de Compostela partieron dos y de Vigo también un solo servicio, con dirección a Oporto y tras el desalojo de un piquete.

En cuanto a la comarca de Santiago, los buses urbanos no circularon hasta media mañana, y ahora lo están haciendo con menos frecuencia que los servicios mínimos estipulados, según Inácio Pavón, de la CIG.

El alcalde, Martiño Noriega, ha ratificado que la jornada comenzó con incumplimiento de los servicios mínimos tanto en transporte escolar como en urbano, con "importantes disfunciones". Sin embargo, ha asegurado que a partir de las 10 la situación se ha ido "normalizando" y ha lamentado las molestias que esto haya podido provocar entre los vecinos.

CONTRA LOS SERVICIOS MÍNIMOS

En declaraciones a Europa Press, los sindicatos hablan de "éxito" y defienden que los servicios mínimos no se están cumpliendo "por decisión de los trabajadores", no por presiones. Beatriz Meilán, de UGT, al igual que Marcos Pérez, de CC.OO., resaltan que no había acuerdo con la administración en la fijación de los mismos.

En concreto, las centrales criticaban los servicios mínimos (del 40% para las líneas regulares y del 100% en servicios escolares) por "excesivos", al ser similares a los de una huelga general, cuando se trata de dos paros semanales, que serán indefinidos las próximas semanas hasta que no se alcance un acuerdo.

Meilán ha señalado que por el momento no ha habido ninguna comunicación con el Gobierno gallego, y la huelga "continúa mañana", por este miércoles. "Hasta que la Xunta modifique sus planes y las empresas estén en disposición de negociar los convenios", ha advertido.

