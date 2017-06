PP cree "una irresponsabilidad" que Urkullu haya "regalado" a Puigdemont una foto que avala su "delirio rupturista"

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha considerado "una irresponsabilidad absoluta" que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya "regalado" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, una fotografía que avala su "delirio rupturista". Además, ha reclamado a Urkullu que rechace la "equiparación" del president entre la lucha contra ETA y el proceso soberanista catalán, ya que no plantear su oposición a dicho posicionamiento significaría que lo "comparte".

Sémper se ha referido, en una rueda de prensa celebrada en Vitoria, al encuentro mantenido este pasado lunes en Barcelona entre Urkullu y Puigdemont

En el encuentro, ambos dirigentes institucionales coincidieron en criticar "la estrategia de quietud" impuesta por el Gobierno del PP ante las demandas de "dos naciones" como Cataluña y Euskadi, "que quieren decidir su futuro", según informó el Gobierno Vasco a través de un comunicado difundido tras la reunión.

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco ha criticado este martes que al reunirse con Puigdemont, Urkullu "avala" la vía de "la ruptura y el enfrentamiento" que, según ha dicho, han emprendido las instituciones y formaciones nacionalistas de Cataluña con su proceso soberanista.

"SALTAR POR LOS AIRES"

Sémper ha lamentado que cuando en Euskadi se avanza por un camino "positivo", y cuando los ejecutivos central y vasco, así como los grupos del PNV y el PP en el Congreso de los Diputados, llegan a importantes acuerdos, Urkullu haya optado por reunirse con quien "hace saltar por los aires todos los consensos y toda política racional".

El parlamentario del Partido Popular ha reprochado al lehendakari que haya "regalado" al presidente de la Generalitat una fotografía que supone "un aval a su delirio rupturista". Esta forma de actuar, según ha dicho, constituye "una irresponsabilidad absoluta".

Sémper también se ha referido a unas afirmaciones del presidente del Gobierno catalán, quien en una intervención pública antes de reunirse con Urkullu, hizo una alusión a la "persistencia" de la sociedad en la lucha contra ETA. En ese mismo discurso, el líder de la Generalitat afirmó, en una aparente alusión al proceso soberanista catalán, que la "persistencia" es la vía para que los catalanes puedan lograr todos sus objetivos.

"DELIRIO"

En opinión del parlamentario del PP vasco, estas palabras de Puigdemont suponen "equiparar" la lucha contra ETA con una reivindicación política. "Es un delirio", ha manifestado.

Sémper ha criticado que Urkullu no aprovechara su reunión con el líder de la Generalitat para "enmendarle la plana" por esas afirmaciones. Además, ha reclamado al lehendakari que "rechace públicamente" estas expresiones de Puigdemont.

El parlamentario del PP ha asegurado que él no piensa que Urkullu "comparta" el mensaje de Puigdemont. No obstante, ha advertido de que "lo tiene que decir", ya que "si no lo dice, lo comparte".

Sémper ha anunciado que el presidente del Partido Popular de Euskadi, Alfonso Alonso, pedirá este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, que el lehendakari dé explicaciones sobre su reunión con el presidente de la Generalitat.

Consulta aquí más noticias de Álava.