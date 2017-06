Noriega, Ferreiro y Suárez llaman a continuar "con la alegría del primer día" en el segundo aniversario de sus gobiernos

Santiago ha acogido este domingo una romería organizada por Compostela Aberta para celebrar los dos años de su gobierno en un acto que también ha servido para conmemorar la llegada a las Alcaldías de A Coruña y Ferrol de las mareas municipalistas.

Hasta la capital gallega se han desplazado los regidores de estas ciudades, Xulio Ferreiro (A Coruña) y Jorge Suárez (Ferrol), quienes, con el alcalde compostelano, Martiño Noriega, ejerciendo como anfitrión, han participado en una celebración que, como ha declarado este último, "sirve para hacer un ejercicio de memoria" para "ganar el futuro".

Los tres alcaldes de 'las ciudades del cambio' han atendido a los medios antes del inicio de la fiesta, en la que también ha podido verse al viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez. Luís Villares ha sido una de las ausencias aunque, según Noriega, estaba invitado al igual que "todo el espacio de ruptura".

"Las celebraciones sirven para hacer un ejercicio de memoria, saber de dónde venimos y ganar el futuro. Llegamos para quedarnos, no somos intrusos. Somos un movimiento social irreversible", ha declarado el regidor de la capital gallega, que ha remarcado que los gobiernos de las mareas tienen la obligación de "ejercer de ciudad".

A CORUÑA: "MODELO DE CIUDAD PRÓXIMA"

Así, a preguntas de los medios, el regidor herculino, Xulio Ferreiro, ha hecho balance sobre sus dos primeros años al frente de María Pita, que cree que han sido "razonablemente positivos", ya que A Coruña ha dejado "de ser noticia por líos judiciales o por cuestiones negativas".

De este modo, ha destacado que el empleo "crece" en una ciudad que recibe cada año más visitantes, lo que ayuda a posicionar A Coruña como un destino turístico "a nivel del Estado y más allá". Además, ha mostrado su confianza en "cerrar muchas de las cosas que se fueron abriendo" durante la primera parte del mandato en los dos próximos años.

"Estamos muy esperanzados en que el modelo de ciudad próxima siga calando en la gente y poder sacar adelante los proyectos. Queremos una ciudad mejor, más inclusiva y donde los vecinos puedan vivir en mejores condiciones", ha manifestado Ferreiro.

"Que las cosas no son fáciles ya lo sabíamos. Que no nos las quieren hacer fáciles también lo sabemos", ha incidido el regidor herculino, que ha opinado que las "leyes Montoro lo único que buscan es ahogar las ciudades porque son punta de lanza del cambio". "No hay ningún interés en que tengamos la capacidad de defender los derechos de las personas", ha apostillado.

A renglón seguido, tras ser preguntado sobre si estos dos años han supuesto un choque contra la realidad de las instituciones para las mares, Ferreiro ha expresado que Marea Atlántica está en disposición de alcanzar al final del mandato "un nivel de cumplimiento superior al 90 por ciento" del programa electoral con el que concurrieron a las municipales de 2015.

SEMANA COMPLICADA EN FERROL

Por su parte, el regidor ferrolano, Jorge Suárez, luego de una semana complicada en la que la concejala de Ferrol en Común Esther Leira ha expresado públicamente sus desavenencias con el alcalde; ha calificado la situación política del consistorio como "épica" en lugar de "dramática".

No obstante, ha emplazado al ámbito interno de la marea ferrolana para debatir las diferentes abiertas entre sus miembros, al tiempo que ha hecho un llamamiento a "hacer frente común" en el ayuntamiento departamental, una cuestión "importantísima" en el que debe incluirse a BNG y al PSOE, pese a "todas las dificultades" que tiene este último partido en la ciudad.

"Seguiremos trabajando para mantener esa unidad. A veces no es tan fácil como uno quisiera", ha confesado Suárez. En cuanto al balance de la primera mitad del mandato, ha indicado que han sido dos años "muy intensos" pese a que de antemano sabían "que no iba a ser fácil" el aterrizaje en las instituciones.

No obstante, ve en las mareas un proyecto que "en el futuro va a fructificar" porque se siguen poniendo "peldaños en la escalera", por lo que llama a "seguir adelante con la alegría del primer día".

NUEVA ETAPA DEL PSOE

Preguntados sobre la nueva etapa abierta en el PSOE con la vuelta de Pedro Sánchez y la posibilidad de que esto pueda suponer un acercamiento con las fuerzas rupturistas, Martiño Noriega se ha mostrado cauto aunque cree que "todo parece indicar que se está conformando una alternativa al PP desde la pluralidad".

"Tanto las candidaturas municipalistas y ciudadanas tanto el espacio de la marea no le dio la espalda a esa posibilidad y fueron otros los que pusieron los problemas. Lo que nos toca es seguir trabajando para que esa ventana de cambio siga ensanchando", ha apostillado.

EN MAREA

En cuanto a la situación de En Marea a nivel de la política autonómica, de nuevo Noriega ha expresado que se trata de "un espacio plural que se construye todos los días desde el espacio ciudadano".

Y es que, para el primer edil de Santiago, En Marea está basado en un "capital" que "garantiza que el espacio esté en disposición dentro de dos años de ir a una segunda vuelta y asentar el cambio político del país".

Consulta aquí más noticias de A Coruña.