Muñoz advierte a los "poderes" político y económicos de que ELA no será "irrelevante" ni "se va a callar nunca"

El reelegido secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha advertido a los "poderes" político y económicos de que ELA no será "irrelevante" ni "se va a callar nunca". Además, ha sostenido que aquellos que "comparten políticas neoliberales con el PP" -en referencia al PNV- "no quieren el autogobierno vasco ni un proceso soberanista para nuestro pueblo".

Muñoz ha sido reelegido este viernes como secretario general de ELA con el 87,5% de los votos de los delegados asistentes al XIV Congreso Confederal que ha celebrado el sindicato en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En total, ha recibido 623 votos a favor, 73 en contra, 16 en blanco y 3 nulos.

Respecto a la dirección resultante del anterior Congreso, el Comité incluye algunos cambios de funciones y dos nuevos nombres, si bien uno de ellos, Iván Giménez, ya se incorporó a este órgano hace unos meses tras el fallecimiento del anterior responsable de Comunicación. El otro nuevo dirigente es Pello Igeregi, que ejercerá como responsable de Negociación Colectiva, Salud Laboral y Euskara.

El resto del Comité Ejecutivo está integrado, además de por Adolfo Muñoz como secretario general, por Amaia Muñoa como secretaria general adjunta y responsable de Iparralde y Tesorería; Amaia Aierbe como responsable de Servicios Jurídicos; Xabier Anza como responsable de Formación; Laura González de Txabarri como responsable de Relaciones Internacionales, y Mitxel Lakuntza como coordinador de Navarra.

Junto a ellos, estarán Mikel Noval como responsable de Políticas Sociales, Gabinete de Estudios y Medio Ambiente; Leire Txakartegi como responsable de Planificación Estratégica, Igualdad de Género, Acción Social e Inmigración; Eustakio Uranga como responsable de Organización, y Joseba Villarreal como responsable de Sindicalización.

Con posterioridad a su reelección, Muñoz se ha dirigido a los presentes, a los que ha instado a hacer frente a los problemas que tiene por delante la central en próximos meses. En este sentido, ha subrayado que ELA es un sindicato de clase que debe defender a la clase obrera con el objetivo de que la vida de las personas "sea digna".

Respecto a cómo se puede conseguir, ha considerado elementos "imprescindibles" la lucha sindical y social para tener influencia en la política. "¿Si no somos un sindicato de contrapoder qué podemos ser? No hay otra oportunidad, el capitalismo no nos la da", ha afirmado.

Muñoz ha denunciado así que el poder económico ha "sometido" a los gobiernos y ambos "nos quieren dejar desnudos y hacer que el sindicalismo pierda su voz". "Pero ELA no se va a callar nunca", ha advertido.

"Todo es política. Ser indiferente también es hacer política. Nosotros no queremos que el sindicato sea irrelevante", ha sostenido, para añadir que "la ciudadanía y los agentes sociales deben hablar de política".

Asimismo, ha calificado de "muy bueno" el apoyo recibido por el nuevo Comité Ejecutivo y ha recalcado que es la militancia quien "manda" en ELA, no "el poder económico o político". "Ellos no van a condicionar en nada las posiciones de nuestra organización", ha subrayado.

SOBERANÍA Y AUTOGOBIERNO

Muñoz ha resaltado además que para un proceso nacional "como el que ELA quiere desarrollar, hace falta la cuestión identitaria", ya que "somos vascos, no nos sentimos españoles".

No obstante, ha advertido de que solo con la identidad "no se gana", por lo que se debe "trabajar la democracia, acercarla al pueblo". "Ese concepto de democracia es muy potente políticamente y nosotros lo defendemos", ha añadido.

Por otro lado, ha sostenido que "los neoliberales vascos no son soberanistas" ya que "el neoliberalismo destruye la soberanía social y política en todos los sitios". "Los que mandan no son los que elegimos y nosotros queremos elegir a los que mandan", ha reclamado.

Asimismo, ha apostado por la construcción de un proyecto soberanista en el que "el modelo de sociedad sea un eje tractor", ya que "los que comparten políticas neoliberales con el PP en este país no quieren el autogobierno vasco ni un proceso soberanista para nuestro pueblo", ha afirmado en referencia al PNV.

ALIANZAS

Respecto a futuros acuerdos, Muñoz ha considerado que si algún "revulsivo" puede darse en el ámbito vasco éste vendrá de la "alianza que pivote entre ELA-LAB" y organizaciones como ELB (Euskal Laborarien Biltzarra).

"Para que las alianzas funcionen tenemos que resolver los problemas que tenemos. Por elevación no se pueden construir las cosas, hay que tener los pies en el suelo y hablar de los problemas de verdad para que esa alianza pueda desplegar toda su potencialidad", ha incidido.

Por último, y en referencia a la militancia, ha recordado que "no hay proyecto sindical de contrapoder sin militancia", y ha valorado la "experiencia colectiva" que están viviendo las trabajadoras de las residencias de Bizkaia en su "lucha".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.