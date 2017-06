Movilización en Barcelona para exigir un trato "digno" en cinco residencias públicas

"Exigimos un trato digno a nuestros mayores". Con esta frase 50 personas se movilizaron el pasado jueves en la plaza Sant Jaume de 9 a 21 h. Son familiares que tienen a sus padres o a sus tíos en alguna de las cinco residencias públicas ubicadas en Barcelona y que desde hace año y medio gestiona la empresa UTE Ingesan, una filial de la Constructora OHL. Todos ellos se quejan que debido a su gestión falta personal y material, y que las condiciones de higiene no son óptimas. Por ello aseguran que desde hace tiempo los abuelos no están recibiendo un trato digno.

Maria José Carcelén, portavoz de la coordinadora que ha organizado la movilización, denuncia que en los centros Mossèn Vidal i Aunós, Bon Pastor, Bertran i Oriola, Alchemika y el Molí hay en total 449 usuarios que no están siendo bien atendidos. Cuenta que el principal problema se debe a la falta de personal, puesto que "actualmente, según las ratios, en la residencias tendría que haber un gericultor para cada 10 usuarios, cuando en realidad hay uno para 14", añade.Los miembros de la coordinadora denuncian reducciones de plantilla y falta de higiene y personal

Así pues, los miembros de la coordinadora denuncian reducciones de plantilla y bajas laborales que no se sustituyen por parte de la empresa, como también una ineficaz atención médica y una falta de higiene y de material. Los familiares creen que esta situación tiene origen en la adjudicación "en la que la empresa adjudicataria propuso un presupuesto de licitación entre un 8% y un 15% más bajo de lo que pedía la Generalitat, y por lo tanto se tuvieron más en cuenta criterios económicos, que no de cualidad".

Por estos motivos, y después de reunirse dos veces con la Conselleria d'Afers Socials i Família y no obtener una respuesta satisfactoria, los familiares de estas cinco residencias de Barcelona se han movilizado para exigir una solución digna para los abuelos. Piden a la Generalitat que haya más gericultores para que atender a los usuarios, y que solucionen los problemas de limpieza, el servicio médico y la falta de material.

Asimismo, exigen a la institución pública que el año que viene convoque un nuevo concurso en el que se pida como requisito unas ratios más ajustadas, "en las que no haya un gericultor para 10 personas, sino uno para cada nueve u ocho", añade Carcelén. "Los abuelos no pueden esperar, son el eslabón más débil de la sociedad y creo que se merecen tener un final digno, que en estos momentos no están teniendo".

El caso de El Molí

Gámez cuenta que cuando va a la residencia se encuentra con que los usuarios no tienen una higiene adecuada y que se les cambia el pañal cada 4 o 5 horasCharo Gámez cuenta a 20minutos que su madre Rosario, de 84 años, está ingresada en la residencia de El Molí desde hace dos años. "Al principio iba bien pero desde que entró la empresa que ahora el centro no se cumple ningún servicio".

Gámez explica que cuando va a la residencia se encuentra con que los usuarios no tienen una higiene adecuada y que se les cambia el pañal cada 4 o 5 horas, con lo que cogen infecciones de orina y se les hacen llagas. "A muchos de ellos, además, no les ponen su ropa, sino la de otro, que está etiquetada con otro nombre, con lo que los gericultores se pueden equivocar y darles una medicina que no les corresponde".

Esta activista también cuenta que el año pasado a su madre, que padece disfagia, le estuvieron dando agua y zumos sin espesante, con lo que sus pulmones se llenaron de líquido y tuvieron que ingresarla al Hospital Vall d'Hebrón.



La queja de la Síndica de Barcelona

Coincidienco con la movilización, la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha admitido a trámite este jueves una queja colectiva contra las cinco residencias de ancianos por presuntamente no ofrecer una atención adecuada a las personas ingresadas, por problemas de gestión y por el deterioro de los centros.

La Síndica ha pedido al consistorio qué frutos ha dado la intermediación entre el Ayuntamiento y las residenciasVilà ha admitido a trámite la queja, presentada por una coordinadora de familias de afectados y la Favb, a partir de la competencia del Ayuntamiento establecida en la Carta Municipal, aunque ha observado que el consistorio "todavía no ha asumido el traspaso de los servicios especializados en esta materia" que gestiona la Generalitat.

También ha pedido al consistorio qué frutos ha dado la intermediación entre el Ayuntamiento y las residencias, así como los resultados de las inspecciones y evaluaciones realizadas, y también ha reclamado si se ha planificado cubrir el déficit de plazas residenciales para ancianos.

Vilà ha requerido al consistorio la previsión municipal para ejercer las competencias que le son reconocidas por la Carta Municipal respecto a la planificación, propuesta de ordenación y gestión de los servicios residenciales para ancianos en Barcelona.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.