La DPZ participa en la celebración de los Corporales de Daroca

La representación provincial ha estado encabezada por el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, y por los dos vicepresidentes de la DPZ, Martín Llanas y Teresa Ladrero, quienes han acompañado a la corporación municipal en esta jornada festiva.

"He venido muchas veces a los Corporales como diputado y como vicepresidente, pero ésta es la primera en la que acudo como presidente de la Diputación de Zaragoza", ha destacado Juan Antonio Sánchez Quero, al recordar que "el año pasado no pude estar, por eso hoy no he querido dejar de acompañar al alcalde, a la corporación y a los vecinos de Daroca en su día grande".

Desde la década de los 60 es costumbre que la institución provincial acuda como corporación a la fiesta de los Corporales en respuesta a la invitación que cada año le cursa el Ayuntamiento de Daroca. Como todos los años, la asistencia ha sido voluntaria -han acudido 18 de los 27 diputados provinciales-.

En la celebración también han participado el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Ángel Val; el presidente de la comarca, Javier Lafuente, y muchos de los alcaldes de la zona; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, José María Rivera; el jefe superior de Policía de Aragón, José Ángel González; el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora; el obispo de Tarazona, Eusebio Hernández; y otras autoridades civiles y militares.

La celebración de los Corporales, declarada fiesta de interés turístico de Aragón, es el acto central de las fiestas del Corpus de Daroca, que este año se celebran del 10 al 18 de junio.

