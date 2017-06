Cerca de 23.000 menores llevan el apellido materno en primer lugar

Cerca de 23.000 menores españoles llevan el apellido de su madre en primer lugar desde que se aprobara la normativa que permitió a los padres, solo si había consenso, invertir el orden tradicional de los apellidos, en el que prevalecía el del progenitor.

Esta cifra podría aumentar a partir del 30 de junio cuando entra en vigor la normativa que acaba con el fin de la prevalencia del apellido paterno a la hora de inscribir a un hijo, cuando no hay acuerdo entre los progenitores. El pleno del Senado aprobó ayer miércoles la medida "con el fin de avanzar en la igualdad de género", como establece la Ley del Registro Civil de 2011.

Desde 2001 a 2016 un total de 22.671 recién nacidos fueron inscritos con el apellido materno en primer lugar, a los que habría que sumar los de los años 1999, cuando se aprobó la norma que posibilitó anteponer el apellido de la madre si los padres lo consensuaban, y 2000, que no constan porque no están informatizados.

El 30 de junio entra en vigor la normativa que acaba con el fin de la prevalencia del apellido paterno a la hora de inscribir a un hijo En 2001 hubo 27 bebes inscritos con el apellido de la madre en primer lugar, cifra que se fue incrementando hasta llegar a los 2.953 de 2016. El mayor incremento se produjo desde 2008 cuando se registraron 1.187 o en 2011, cuando se superaron los dos mil (2.337).

Cuando no haya acuerdo entre los progenitores, será el encargado del registro civil el que pueda tomar una decisión "atendiendo al interés superior del menor".

Sobre los criterios que seguirán, Francisco Javier Gómez Galligo, director de Registros y Notariado, explcia que cuando se debatió la ley se planteó la idea de que podía ser por orden alfabético, pero finalmente se rechazó, y ahora se barajan otros criterios como que prevalezca como primer apellido "el que fonéticamente suene mejor o el que sea menos frecuente y más original".

También se contempla "rechazar que vayan en primer lugar los malsonantes o que tengan connotaciones negativas o puedan estigmatizar al menor".

Pero, en la Dirección General se estudia la posibilidad de que "si los dos apellidos, el de la madre y el del padre, se consideran igual de buenos, de sonoros e igual de utilizados, se haga por sorteo".

"Creo que este tema no tenemos por qué excluirlo si no se ponen de acuerdo y no hay ninguna razón de excluir uno de los apellidos, porque fonéticamente suenan bien, son normales, viables y usados con frecuencia", incide el director.