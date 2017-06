Madrid vs Barcelona: ¿siguen siendo las eternas enemigas?

Hace un tiempo una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid intentaba explicar la rivalidad histórica entre los dos equipos con más socios de España. Según Eduardo González, del departamento de Humanidades, el conflicto entre Real Madrid y FC Barcelona era el reflejo de "la rivalidad en otros ámbitos: la ciudad industrial por excelencia, como es Barcelona, y la ciudad financiera, administrativa y de poder, como es Madrid"

Sean frases hechas o falsos mitos, el caso es que el pique entre ciudades da para muchas conversaciones e, incluso, puede convertirse en material artístico, como es el caso de la exposición Madrid-Barcelona, que puede verse estos días y hasta el 27 de agosto en La Fiambrera Art Gallery de Madrid. La galería ha reunido a dos de sus ilustradores de cabecera, Sonia Pulido (Barcelona, 1973) y Roberto Maján (Soria, 1968), y les invita a reflexionar sobre esta rivalidad ¿ficticia?

El resultado son más de 40 obras, realizadas para la ocasión por ambos artistas, en las que se combina la acuarela y el dibujo con la serigrafía y técnicas mixtas. Tanto Pulido como Maján se sirven de la ironía y el sentido del humor como principales vehículos y recorren ambas ciudades a través de edificios, tópicos, costumbres y paisajes para demostrarnos que tienen más en común de lo que parece.

Entre la ciencia-ficción y las vanguardias

En las obras de Pulido hay sombreros mejicanos invasores o turistas gigantes que pisotean la ciudad

En el caso de Sonia Pulido, sus obras recuerdan los carteles planfletarios americanos de la Guerra Fría o las películas de ciencia ficción de los años 50 y 60. La artista ha querido utilizar la exposición como arma para mostrar su desacuerdo con el slogan utilizado por el Ayuntamiento de Barcelona para promocionar la ciudad: "Barcelona, la mejor tienda del mundo". Todo ello se refleja en sus ilustraciones con elementos como sombreros mejicanos invasores o turistas gigantes que pisotean la ciudad.

Por su parte, las ilustraciones de Roberto Maján prefieren hacer un guiño a las vanguardias artísticas de principios del siglo XX y a artistas como Picasso, Braque o Fernand Lèger. El autor demuestra su predilección por las fiestas paganas, su vida nocturna y sus gentes. Como él mismo dice: "Mi serie es una mirada sobre la ciudad de Madrid como objeto y pretexto. Siempre protagonista, a veces la muestro con toda su energía, verbenera y afanosa de apurar la última copa. Y Madrid como pretexto para reflexionar sobre el concepto de ciudad mismo, las relaciones humanas en el espacio urbano, el individuo frente a los otros, la gentrificación".

Maján muestra su predilección por las fiestas paganas y la vida nocturna de la capital

Barcelonesa de nacimiento, Pulido se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y en 2002 gana el certamen de ilustración del Injuve. Desde entonces ha trabajado para diversos periódicos, revistas y editoriales nacionales e internacionales como The New York Times, Harper's Baazar, Rockdelux, Jot Down, Randon House Mondadori, Alfaguara o Blackie Books.

Por su parte, Maján es un artista de formación autodidacta. Con dieciocho años se muda a Madrid y comienza a trabajar como ilustrador para diferentes editoriales y medios como El País, Vogue, Anaya, Edelvives o Actualidad Económica. En 2006 funda la editorial Artichoque, donde produce algunos libros ilustrados. Su última colaboración editorial ha sido la portada del libro La mierda arde de Petr Sábach para la editorial Huso.