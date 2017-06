Nueve bandas internacionales integradas por mujeres participan en el festival de música de calle Haizetara de Amorebieta

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el objetivo de esta edición femenina es el de "reforzar y visibilizar la presencia de las mujeres en las artes de calle". La cita llenará el municipio zornotzarra durante tres días de grupos venidos de diferentes países como Bélgica, Japón, Francia, Dinamarca, Reino Unido o Argentina. No faltarán además, bandas procedentes de Madrid, Cataluña y Euskadi.

El festival, que se desarrolla en las calles de Amorebieta-Etxano, desde las 19.00 horas del viernes 23 de junio hasta las 13.00 horas del domingo 25 de junio, tiene formato de concurso donde los grupos participantes compiten por el premio a la mejor banda (10.000 euros) y al mejor instrumentista (1.000 euros) que los concede un jurado especializado y nombrado al efecto, y el premio del público (4.000 euros) que se decide por votación popular.

Durante el concurso-festival se habilitarán cuatro espacios gastronómicos en diferentes plazas de Amorebieta-Etxano, donde actuarán los grupos Pas de Soir Chéri (Bélgica), The Dawlins (Madrid), Tokyo Brass Style (Japón), Wonder Brass Band (Francia), Bluenette Sisters & the Seamen Orchestra (Dinamarca), Tell Tale Tusk (Reino Unido), Fanfarre Sugarri (Euskadi), Balkan Paradise Orchestra (Cataluña), y Las taradas (Argentina).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Haizetara tiene, además de las propias actuaciones musicales, varias actividades complementarias organizadas en torno a esta cita, como la exposición de fotografía "Balkaneros" sobre el festival "La trompeta de oro" de Guça (Serbia). Se trata de una muestra que cuenta con la colaboración del Museo Antropológico-Ministerio de Cultura-Gobierno de España y la Embajada de la República de Serbia y que podrá verse en el centro Zelaieta.

También se han programado dos jam-sessions (23 y 24 de junio a las 23.00 horas) en la terraza del Hotel Harrison, a cargo del cuarteto femenino Girls Band, liderado por la saxofonista vizcaína Elsa Lizundia.

