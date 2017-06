Gobierno Vasco cree que el clima sociopolítico tras el fin de la violencia es propicio para impulsar el uso del euskera

El consejero de Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria ha llamado a "aprovechar el contexto político más propicio" que vive Euskadi desde el final de la violencia para dar un "salto cualitativo" y avanzar en el uso del euskera entre la sociedad. Para lograrlo, ha asegurado que, aunque hay cierto "vértigo ante el cambio de era", también se van a presentar grandes oportunidades para el avance en el uso y presencia de la lengua tanto en el País Vasco como en Navarra o Iparralde.

El consejero ha sido el encargado de abrir este miércoles una jornada sobre la política lingüstica del euskera, que se ha desarrollado en la sede de la Fundación Sabino Arana de Bilbao y ha contado con la presencia, por primera vez, de representantes institucionales encargados de dicho departamento venidos de Navarra y de Euskal Elkargoa, el organismo mancomunado que lleva la función lingüística en Iparralde.

Zupiria ha considerado que "seguramente nunca nos hemos encontrado con unas condiciones tan propicias para impulsar el euskera. Gracias al trabajo hecho durante las últimas décadas, su conocimiento ha crecido de manera muy significativa y su uso, también". Asimismo, ha continuado, "la actitud de la sociedad con respecto a nuestra lengua nunca ha sido tan positiva y, desde que terminó la violencia, el contexto político es también mucho más propicio" a ese impulso.

En su opinión, esa realidad no debe llevar a las instituciones ni "a ponerse medallas ni a pecar de optimistas, pero tampoco a subrayar solo lo que falta por conseguir en materia lingüística: lo que el euskera necesita son discursos positivos sobre su salud sin olvidar que estamos en un momento crítico para dar pasos hacia adelante", ha afirmado ante los asistentes a la jornada y el presidente de Euskaltzaindia, Andres Urrutia, y de la propia fundación, Juan Mari Atutxa.

Para lograrlo, Zupiria ha propuesto poner el acento en la búsqueda de la adhesión ciudadana y la aportación de los no hablantes. "La política lingüística necesita ahora un nuevo punto de partida que recoja las distintas realidades que se dan en el uso de la lengua vasca porque sus territorios viven distintas realidades que requieren velocidades y ritmos distintos a la hora de implementar el aumento de su uso".

Tanto para Zupiria, como para la viceconsejera de Política Lingüística del ejecutivo, Miren Dobaran, que ha intervenido a continuación, la clave para esa labor tiene a los jóvenes como objetivo primordial. Asimismo, aprovechar el cada vez mayor conocimiento al alza, pasa también por fomentar e incrementar su uso práctico y su presencia en cuatro ámbitos: "el mundo digital, el ocio, el deporte y el aspecto económico y empresarial relacionado con el mercado laboral".

SOCIEDAD PLURILINGÜE

Para el Departamento del Gobierno Vasco, es una realidad que hay que dar "mayor valor social" al euskera. "Antes pensábamos que el conocimiento del euskera conllevaba su uso y, hoy día, eso no es así", ha remarcado Dobaran. Según ha apuntado, son los jóvenes quienes más cultivan ese hábito porque asocian "euskera y escuela", a una lengua "obligatoria que solo sirve para estudiar". En opinión de Dobaran, hay que inculcar la "opción consciente" de su uso en un mundo cada vez "socialmente más complejo y plurilingüe".

La viceconsejera ha ofrecido algunos datos comparativos entre la penetración de la lengua vasca hace 30 años y 2016. El conocimiento del euskera ha crecido en ese periodo diez puntos, pasando del 24% de la población, que decía entonces conocerlo, al 34% que afirmaba el año pasado saber hablarlo. "Es una realidad que se conoce más, pero también que un gran número de población no recurre a él de forma cotidiana", ha revelado ante los asistentes.

Dobaran ha detallado algunos riesgos ante los que se enfrenta, como lo que ha definido como "la ideología de la igualdad entre idiomas", cuando, respecto al euskera, "no se puede olvidar el principio de compensación y discriminación positiva". Para la viceconsejera, aunque el plurilingüismo sea algo positivo para el auge del euskera, "sus usos no son comparables y no se le puede dar el mismo tratamiento que al castellano o incluso el ingles, porque en la sociedad no están en el mismo nivel de igualdad, tal y como ocurre con las cuestiones de género".

En todas esas cuestiones, ha proseguido, no hay que incurrir tampoco en el riesgo de pintar el futuro del euskera de color rosa porque, "como los jóvenes ya lo saben, ya no está en peligro". Tampoco, ha añadido, hay que olvidar que para llegar a los jóvenes hay que "repensar la pedagogía" puesto que ellos ya no viven la lengua como "un tesoro que no se puede perder. Eso no funciona ya con la juventud, hay que convencerles seduciéndoles sin imponer". Para esa dinámica, Dobaran ha considerado crucial reforzar la presencia en el ámbito digital e internet.

La viceconsejera ha abogado asimismo por extender la gratuidad del aprendizaje para adultos hasta el nivel B-2 en los centros y euskaltegis, dando facilidades sin exigir grados de conocimiento para la obtención de becas y facilitar el aprendizaje para atraer alumnos.

En su intervención inaugural, Atutxa ha recordado que "en los últimos cuarenta años hemos dado pasos notables. La botella no está medio vacía sino medio llena. No tengo ningún tipo de duda que, si seguimos por el camino de la colaboración, aunque sea lentamente, la botella irá llenándose". Por su parte, el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, se ha mostrado convencido de que "el euskera necesita una política lingüística, pero no, en cambio, hacer política con la lengua".

Durante el resto de la jornada han tenido lugar mesas redondas y de trabajo que han tratado, entre otras temáticas, el Plan Estratégico del Euskera (2016-2019), aprobado por el Gobierno de Navarra; la política de fomento del euskera en Iparralde o la colaboración entre las diferentes instituciones públicas.

En ellas han intervenido, el director general de Euskarabidea en el Instituto Navarro del Gobierno de Navarra, Mikel Arregi, el responsable de Política Lingüística de Euskal Elkargoa, Beñat Arrabit; el presidente del Organismo Público de la Lengua Vasca, Mathieu Bergé; la directora de investigación y coordinación lingüística del Gobierno Vasco, Josune Zabala y la directora de Euskaltzaleen Topagunea, Jasone Mendizabal.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.