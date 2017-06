Le lanzan una chancla a Justin Bieber por no cantar 'Despacito' en un concierto en Suecia

El cantante canadiense Justin Bieber ofrecía un concierto en el Summerburst Festival en Estocolmo, Suecia cuando sus fans comenzaron a reclamar que cantara la canción de Luis Fonsi Despacito, que ya había interpretado anteriormente junto al cantante latino.

Sin embargo y tras haber olvidado la letra en anteriores recitales, Bieber se excusó con su público, asegurando con paciencia que no podía cantar Despacito porque no sabía la letra, "no puedo hacer eso, lo siento, no sé la letra", decía el joven.

Pero las explicaciones del cantante, conocido por sus no del todo buenas formas en el pasado pero que reaccionó de forma tranquila en este caso, alguien decidió expresar su malestar de la peor manera.

Mientras el cantante se explicaba y poco después de beber agua se veía obligado a esquivar una sandalia o chancla que alguien le lanzó desde la pista, un momento que recogieron numerosos fans con sus teléfonos móviles.

El cantante tampoco perdió las formas tras el incidente y aún con buen humor reclamó "guau, no me tiréis cosas".