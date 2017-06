La defensa del alcalde de Palas dice que la acusación de acoso laboral es "falsa" y ve motivación "política"

La Audiencia Provincial de Lugo ha iniciado este martes, con media hora de retraso, el juicio contra el alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, y su predecesor en el cargo, Fernando Pensado, por acoso laboral contra la secretaria municipal, unas acusaciones que la defensa del regidor considera "falsas" y tras las que ve una motivación de "carácter político".

Además del regidor y del exalcalde, en el banquillo se sientan cuatro concejales, cuatro funcionarios y el exdirector xeral de Administración Local de la Xunta, Norberto Uzal, para los que la Fiscalía reclama inhabilitación. Además, para Pensado y Taboada pide dos años de prisión por acoso laboral y prevaricación. Otros delitos que se contemplan son usurpación de funciones públicas e infidelidad en la custodia de documentos.

La secretaria, Celia González, que volvió al Ayuntamiento de Palas en octubre, ha asegurado ante los medios de comunicación, antes de entrar en la sala, que está "con la ilusión de que después de siete años muy largos, de un proceso larguísimo", esto "por fin se resuelva". "Lo veo como el final de un largo camino", ha apostillado.

No obstante, ha rechazado entrar en detalles sobre como se encuentra. "Ahora no es el momento de hablar ni de secuelas, ni de expedientes, simplemente fueron siete años muy duros. Solo tengo la esperanza de que esto sea un punto final", ha sentenciado.

"FALSEDAD" DE LAS ACUSACIONES

José Ramón Sierra, abogado del alcalde, que se dio de baja en el PP para afrontar el juicio, ha expuesto que en la vista se pretende acreditar "la falsedad de las acusaciones, muy graves, por el carácter político que tienen la mayoría de las afirmaciones de la acusación particular".

"Estamos ansiosos de que comience esto y podamos limpiar, de alguna manera, nuestra imagen, nuestra dignidad y nuestro honor, que está estigmatizado y manchado por esta acusación después de tantos años", ha sostenido Sierra, que ha visto "muy curioso que la querella se interpusiera una semana antes de las elecciones" municipales.

Tanto este abogado como el de Fernando Pensado, Juan Carlos López Abad, piden la absolución para sus patrocinados. "Una absolución como una catedral", ha añadido Abad, para quien "no existe ninguna prueba que lleve a una condena en un procedimiento penal".

No obstante, el letrado ha admitido implícitamente que "puede haber algún tipo de irregularidad como las hay en todos los ayuntamientos", aunque serían "susceptibles de la fiscalización por otros órganos jurisdiccionales, como el Contencioso-Administrativo".

"El Tribunal de Cuentas de lo que se pronuncia es que efectivamente no ha existido ningún tipo de malversación, ni quebranto para la hacienda pública. Es una de las acusaciones más graves por la acusación particular, no por el fiscal", ha dicho el abogado.

ATRIBUCIÓN "INJUSTA"

Antes del juicio, los funcionarios del Ayuntamiento de Palas de Rei tuvieron el respaldo de UGT, con el secretario de la Federación de Servicios Eliseo Rivas a la cabeza, que ha mantenido que la imputación a estos es "injusta".

Tanto el alcalde, Pablo Taboada, como el exalcalde, Fernando Pensado, han eludido hacer declaraciones a la prensa a su llegada a los juzgados lucenses.

Según el escrito de la Fiscalía, el supuesto acoso laboral a la secretaria comenzó hace ocho años, siendo regidor Pensado, pero la situación se extendió con Taboada ya en la alcaldía, desde 2011.

Durante ese tiempo, dice el Ministerio Fiscal, se produjeron suspensiones de empleo y sueldo e incluso el pleno llegó a votar a favor de la destitución de la alta funcionaria municipal.

