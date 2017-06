Narbona dice que Rajoy "es manifiestamente censurable" pero "no existe" la aritmética necesaria en el Congreso

Aunque ha recalcado que será el Grupo Parlamentario del PSOE, al que no pertenece, el que decida su posición en la moción de censura que solicitará este martes el Grupo de Podemos, Narbona ha declarado a los medios de comunicación que Rajoy "ha acumulado méritos desde los casos de corrupción de los que tiene una enorme responsabilidad política a las políticas de recortes, que han aumentado la desigualdad, la pobreza y la precariedad, y por todo ello es censurable".

Sin embargo, esta moción de censura "hubiera sido posible en la anterior legislatura, si Podemos hubiera votado de forma que Pedro Sánchez hubiera sido presidente", de forma que "no tendríamos a Rajoy".

CAMBIO

Por otra parte, Cristina Narbona ha señalado que en el PSOE comienza, con el 39 Congreso federal, que tendrá lugar este fin de semana, "un tiempo en el que es muy necesaria la generosidad y la visión de futuro", subrayando que "aquí no sobra nadie que acepte los resultados, el voto mayoritario de los militantes y, por lo tanto, un nuevo proyecto político y modelo de partido".

Ha hecho hincapié en que "vengan de donde vengan los militantes que quieran colaborar en ese cambio y en particular la política económica, son todos bienvenidos y necesarios".

Lo más importante de este proceso es que el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, "ha asumido un proyecto político y de cambio de modelo de partido" en el que ella colaboró "desde el primer momento", participando en la redacción del manifiesto 'Por una nueva socialdemocracia', que propone algo "fundamental": el cambio de paradigma económico, "la necesidad de una transición ecológica de la economía" y "que las cuestiones ambientales se consideren parte de nuestras señas de identidad para garantizar una vida mejor" con "más igualdad, solidaridad a escala global".

También ha apostado por "una mayor democracia interna, con mayor rendición de cuentas, un mayor protagonismo de los militantes". Todo este conjunto de ideas ha llevado a Narbona a tomar una decisión "que no ha sido nada fácil".

"He estado instalada bastante tiempo en el 'no es no' porque quería seguir en el Consejo de Seguridad Nuclear" y por motivos éticos, para dedicarse solo a uno de estos dos cometidos. A partir de julio dejará su despacho en el CSN, aunque -ha precisado- los delegados decidirán este domingo.

Como presidenta, Narbona tendrá las funciones que determine Sánchez, sin tareas ejecutivas, pero el secretario general quiere que la exministra dé un impulso al proceso de transición ecológica de la economía.

Cristina Narbona se ha expresado así antes de impartir una conferencia sobre 'Derecho ambiental y gobernanza global' en el Salón 'Carlos Carnicer' del Colegio de Abogados de Zaragoza.

