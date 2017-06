María Teresa Campos, a Edmundo Arrocet: "Nada ha mermado lo que siento por ti"

La presentadora María Teresa Campos dio por fin el paso este domingo cuando entró en directo y por teléfono en el programa Supervivientes: Conexión Honduras para hablar con su pareja, Edmundo Arrocet, que está en Honduras concursando en el reality de Telecinco.

Actualmente Arrocet hace su concurso aislado en una pequeña plataforma junto a la playa, destino de los concursantes que son expulsados y donde pasan una semana antes de que la audiencia decida de nuevo.

"Hola Edmundito, buenas noches", comenzaba diciendo la presentadora cuando conectaron a ambos vía telefónica. Fue una sorpresa para Edmundo Arrocet, pues Campos había manifestado su intención de no seguir y no intervenir en el programa. "¿Pero qué estás haciendo morita?", respondió Arrocet, usando el apodo cariñoso con el que se dirige a la presentadora.

Pocas horas antes el cómico había asegurado ante las cámaras que le habría gustado compartir su aislamiento con su amor. "He recogido tus palabras de hoy, que me dijiste que es lo que más ilusión te hacía [estar solo en la llamada 'casita del árbol'], tú solo ante la naturaleza. Me ha pedido Sandra que entrara y me ha conmovido verte, la soledad es buena cuando uno sabe que al volver ya no la tendrá", decía María Teresa Campos.

Pero la presentadora quiso ser prudente y no le habló a su pareja del ictus que sufrió hace tan sólo unas semanas, aunque le dejó algunas pistas: "Desde que te fuiste aquí han pasado muchas cosas, pero no te las puedo contar, aunque me dejaran, yo no he querido tener ese privilegio", se excusó Campos, que aseguró que prefiere decírselo "cuando regrese".

Inmediatamente cambió de tercio y la veterana profesional le dijo que está feliz de que Edmundo esté "viviendo su sueño" y le pidió que "no adelgace más".

"Tus hijos han estado pendientes de mí, mis hijas también. Estefanía está aquí, ha estado conmigo y todavía está, pero luego se va a Londres porque viene esa pequeña cosa que ya sabes", dijo la presentadora para tranquilizar a su novio.

El momento más emotivo llegó en la despedida, cuando María Teresa Campos dijo que "nada ha mermado lo que siento por ti" y confesó que "yo no tengo incapacidad para sacar de mí los sentimientos" y por eso "te digo adiós, te digo cuídate mucho y te digo que te quiero y te amo", dijo Campos, dejando a su chico al borde de las lágrimas y sin poder articular palabra por la emoción.