El doble atropello que conmociona China: una mujer es arrollada sin que nadie la ayude

Una mujer trata de cruzar por un paso de peatones cuando es arrollada por un taxi. Tendida en el suelo, sin que ningún peatón o conductor próximo acuda a socorrerla, otro coche vuelve a pasar por encima de la víctima, un minuto después. Entonces sí, la conductora implicada en ese segundo atropello se baja del vehículo.

Esta dura secuencia ha sido captada por una cámara de seguridad el pasado 21 de abril en Zhumadian, una ciudad perteneciente a la provincia china de Henan, pero no habían visto la luz hasta el miércoles de la semana pasada, según ha revelado el diario The New York Times. La mujer falleció a consecuencia de las heridas provocadas por ese doble atropello.

El vídeo fue publicado en un primer momento en Weibo, una red social china similar a Twitter, donde fue visto más de 30 millones de veces, hasta 70.000 usuarios lo compartieron y tuvo más de 80.000 comentarios, lo que ha generado una ola de indignación en la sociedad china, según el diario neoyorquino.

"Si este fuera el primer caso de un conductor a la fuga tras golpear a un peatón sería un accidente de tráfico más. Pero el motivo por el que ha despertado este debate es porque muchos testigos del suceso no ayudaron a la víctima", explica a The New York Times Zhang Xuebing, abogado y exprofesor de Derecho en la Universidad East China de Derecho y Ciencias Políticas.

El origen de este problema podría estar, según apunta ese diario, en que muchos ciudadanos chinos evitan socorrer a un herido porque temen estar siendo víctimas de una estafa por la cual una persona se hace pasar por la víctima de un accidente para sacar una compensación económica al denunciar al ciudadano que acudió en su ayuda. Algo similar fue lo que ocurrió en 2006 en Nanjing, cuando un hombre que ayudó a una mujer herida tuvo que pagar los costes de su tratamiento porque, según las autoridades, solo alguien responsable del accidente la habría ayudado.