EH cree "triste" que algunos que "dicen ser solidarios con Cataluña, pacten con Rajoy y estén en el bando contrario"

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha considerado una "buena noticia para la democracia, para aquellos que aman Cataluña y quieren un país libre", el anuncio del referéndum independentista en Cataluña para el próximo 1 de octubre, y ha lamentado que algunos que "dicen ser solidarios con Cataluña, pacten con Rajoy y estén en el bando contrario".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Casanova ha asegurado que el derecho a decidir "no fragmenta, sino la negación del derecho a decidir". "El derecho a decidir no es el problema, es la solución. Lo que fragmenta a una sociedad es que una parte no tenga un cauce político, en este caso, para llegar a la independencia", ha agregado.

En el caso de Euskadi, el parlamentario abertzale ha reconocido que "no hay una alta tensión independentista", pero ha destacado que se están generando las condiciones para que, a medio plazo, se pueda afrontar ese camino. "Hay una involución en el Estado español, se está recortando el autogobierno, y con esa toma de conciencia más pronto que tarde va a haber un proceso propio hacia la soberanía e independencia", ha indicado.

Según ha recordado, hay cosas que han sucedido en Cataluña y que le han hecho afrontar un proceso de autoafirmación como pueblo. "Si no es ahora, será en diez, veinte o treinta años, y desembocará en un estado plenamente soberano", ha aseverado, para mostrar su "apoyo total" a Cataluña.

Casanova ha explicado que ese apoyo al proceso independentista catalán se materializa en dos planos: un apoyo directo a lo que están haciendo y "haciendo lo que más se nos demanda desde Cataluña: hacer desde aquí un segundo frente al Estado, para que no le sea tan fácil al Estado negar el derecho de Cataluña a ejercer su futuro".

Para eso, según ha apuntado, "sería importantísimo que desde Euskal Herria también se planteara una reivindicación que no tiene por qué ser idéntica, no pasa por poner una fecha para un referéndum de independencia en este país, pero sí pasa por una plena autoafirmación en la que al Estado no le quede otro remedio que reconocer también a Euskal herria como nación con derecho a decidir".

