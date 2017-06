Cs espera que el PP cumpla "de manera inmediata" sus acuerdos y fuerce la salida de Alfonso Centeno

Vicente ha reiterado que confían en "la palabra" del presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y considera que durante la mañana de este viernes se planteará el cumplimiento del acuerdo que firmaron el PP y Ciudadanos para la gobernabilidad de la Institución provincial en junio de 2015.

"Lo hemos pedido de manera inmediata", ha recordado Vicente, quien ha mostrado su deseo de que el PP no "genere una situación de insteguridad y inestabuilidad en la provincia de Valladolid", si bien no ha querido referirse a las devisiones que tomaría Ciudadanos si Carnero no cumple, pues confían en que sí que lo hará.

La portavoz de Ciudadanos en la Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid ha recordado que su formación ya cumplió su "parte" del acuerdo al abstenerse en la investidura de Carnero como presidente de la Institución, por lo que considera que "ahora le toca a él" y que, de lo contrario, su palabra "no valdrá nada".

Con respecto a la situación en las Cortes regionales, Luis Fuentes ha apuntado que Ciudadanos tiene firmados "dos docuimentos" con el presidente de la Junta, el 'popular' Juan Vicente Herrera, en referencia al pacto de regeneración democrático y al acuerdo de Investidura. En ambos, ha apuntado, se recoge que los cargos públicos imputados "por corrupción política" serán apartados "inmediatamente".

Por ello, ha señalado que los dirigentes del partido 'naranja' esperan a que el PP cumpla "esa inmediatez" expresada en el documento y que no se plantean lo contrario.

