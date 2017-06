Carmena, sobre su continuidad: "Habrá que ver qué tipo de sucesión hay, y si hay sucesión"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dejado este miércoles por primera vez la puerta abierta a presentarse a la reelección en medio del "ruido mediático" sobre su sucesión, un asunto que a su juicio no se debe abordar ahora sino al final de la legislatura. "Habrá que ver qué tipo de sucesión hay, y si hay sucesión o no", ha afirmado la alcaldesa.

Carmena se ha pronunciado de este modo en un desayuno informativo con periodistas para hacer balance de la mitad de su mandato, justo en la semana en que varios medios de comunicación han apuntado a la posibilidad de que el exJemad Julio Rodríguez sea el candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid.

Nada más tomar la palabra, ha pedido a los periodistas que no se enfadasen por su intención de no hablar de ese "ruido" que, según ha dicho, entorpece el trabajo del Gobierno. "Si no, veo que desviamos la atención. Quiero que el debate sea sobre la política municipal", ha indicado Carmena al anunciar a los periodistas su "no noticia".

Tras asegurar que no tenía "nada" que decir a varias preguntas sobre el asunto, la regidora madrileña sí ha contestado a un reportero al que le ha dado un "diez" por haber encontrado la formulación a la que sí podía responder: cuál era el momento apropiado para hablar y si iba a pedir a sus ediles que no se pronunciasen.

La alcaldesa ha opinado que hay que hablar cuando esté "cerca" la finalización del mandato y se sepa "cuál es la alternativa", y no en mitad de legislatura. Acto seguido, Carmena ha añadido la coletilla de que "habrá que ver" si hay sucesión o no. "No le voy a prohibir a nadie que hable porque no es mi estilo", ha dicho la alcaldesa, que ha advertido de que los demás pueden hacer "lo que quieran" pero su actitud va a ser "una no respuesta".

"Cada vez me encuentro mejor"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, comentó el martes que "Carmena necesita cuatro años más para terminar lo que ha empezado". La alcaldesa concurrió a los comicios de 2015 explicando que solamente iba a estar una legislatura en el Ayuntamiento, una idea que desde entonces ha repetido en múltiples ocasiones, la última en el debate del estado de la ciudad de hace dos semanas.

"Ya saben que yo me voy a retirar, porque yo siempre lo he dicho (...) y porque no creo que estén dando buen resultado los políticos profesionales", dijo entonces. En abril, Manuela Carmena anunció su intención de tutelar en primera persona su sucesión y avanzó que el candidato debía proceder de la sociedad civil.

Junto a la portavoz de su Gobierno, Rita Maestre, la alcaldesa ha dicho a los periodistas que se encuentra "extraordinariamente bien" con su "gobierno muy singular". "Cada vez me encuentro mejor; es verdad que tengo que asumir una función de sénior pero está bien", ha reflexionado la alcaldesa, que se ha definido como una "señora muy mayor" que trabaja por llevar a cabo los proyectos de los jóvenes.

Y ha reconocido las "distonías" y "enfrentamientos personales" que hay en su equipo "como en todos", pero lo ha considerado algo "absolutamente humano" y necesario porque en su opinión "cuando la gente dice a todo 'sí, señor' es que no hay libertad".

Entre sus objetivos para los próximos dos años, la alcaldesa ha anunciado su intención de vincularse de nuevo al Metro de Madrid y de realizar una inyección económica de 150 millones de euros dirigida a ampliar la Línea 11 para conectar mejor el sur de la capital. También se ha mostrado convencida de que la operación Chamartín -un macroproyecto para reformar el norte de Madrid- saldrá adelante.

