Arriola considera los inventarios de emisiones "una herramienta imprescindible" para las políticas de cambio climático

El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, ha afirmado este miércoles que los inventarios de emisiones se configuran como "una herramienta imprescindible en el seguimiento del comportamiento de nuestra sociedad y de nuestras políticas, a las que hay que dotar tanto de rigor como de flexibilidad".

Arriola ha abierto este miércoles, en la Facultad de Ciencia y Tecnología UPV/EHU de Leioa, la reunión de trabajo de los autores del Grupo especial para la mejora los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero pertenecientes al Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Según ha destacado, Euskadi es "una región comprometida con el cambio climático", y ha señalado que, "a pesar de que nuestra contribución a las emisiones globales de la Unión Europea es pequeña, del orden de 0,5%, nuestro compromiso hacia la descarbonización es firme" y "se plasma en nuestra Estrategia de Cambio Climático 2050 y en la Ley contra el Cambio Climático" que va a elaborar su Departamento.

Arriola ha considerado que, "ante el enorme reto que supone el cambio climático, la gobernanza multinivel es indispensable". "Debemos construir la coherencia entre las políticas internacionales, nacionales, regionales y municipales, que parta de las responsabilidades diferenciadas y complementarias".

En ese sentido, ha señalado que el Acuerdo de París, "lamentablemente puesto

ahora cuestión por el presidente de Estados Unidos, reconoce el papel de los ámbitos de decisión sub-nacionales en la transformación que debemos abordar si queremos mantener el incremento de temperatura del planeta por debajo de los 2 grados, o preferiblemente por debajo de 1,5 grados".

Prueba de ello, ha destacado, son "las numerosas acciones de colaboración, de intercambio de buenas prácticas o de inventariado que se han puesto en marcha en los niveles regionales y municipales". Así, ha citado la red de gobiernos regionales por el desarrollo sostenible-NRG4SD, The Climate Group, la red de gobiernos locales por la sostenibilidad-ICLEI, el Carbon Disclosure Project (CDP), The Compact of Regions, The Covennant of Mayors o The Compact of Mayors".

"Todas ellas de intercambio de información en el ámbito regional, municipal o de la sociedad civil", ha remarcado, para añadir que la totalidad "se mueven en el ámbito regional, municipal o de la sociedad civil". Arriola ha recordado que Euskadi participa "activamente" en estas iniciativas a través del Gobierno Vasco y de los ayuntamientos, con el apoyo de la Red de Municipios por la Sostenibilidad Udalsarea 21.

Tras advertir que "lo que no se mide no se puede mejorar", ha considerado "fundamental el desarrollo de inventarios de emisiones para conocer nuestra evolución, el cumplimiento de nuestros objetivos, el comportamiento y contribución de los diferentes sectores socioeconómicos, el efecto de las medidas implantadas, y las potenciales nuevas medidas".

Arriola ha dicho que "para que los inventarios sean comparables, deben ser trazables, y realizarse bajo estándares internacionales", y, en ese sentido, ha destacado que el inventario de emisiones de Euskadi que se realiza desde el año 2000, se elabora de acuerdo con las guías del IPCC, mientras que, a su vez, los inventarios municipales, que reportan más de 70 ayuntamientos de Euskadi, se desarrollan sobre una herramienta que ha recibido el reconocimiento del estándar "global protocol" de ICLEI.

El consejero ha manifestado que, más allá de la trazabilidad y de los resultados globales, los inventarios deben ofrecer "indicadores de seguimiento". Así, ha explicado que el análisis de evolución de las emisiones de Euskadi por unidad de PIB "permite conocer el grado de desacoplamiento de la economía vasca, que ha crecido un 74% desde 1990, con una reducción de emisiones del 9%, lo que supone una reducción del impacto ambiental del 47% en términos de emisiones por unidad de PIB".

Por sectores, ha destacado "el buen comportamiento del sector industrial, que ha visto bajar sus emisiones, tanto en términos brutos -con un 48% de reducción respecto a 1990- como en términos de emisiones por PIB industrial, con una reducción del 64%". Sin embargo, las emisiones del transporte "se han duplicado respecto a ese año".

Arriola ha dicho que los inventarios también deben ser "flexibles" y ofrecer los datos desde distintas perspectivas, como en el caso de los sectores Residencial y Servicios. En términos de emisiones directas, esos dos sectores sólo suman el 7% del total, "pero si les atribuimos las emisiones derivadas de su consumo de electricidad, su contribución asciende al 16%", ha indicado.

También ha reconocido que, "a medida que bajamos la escala, desde los inventarios nacionales a los municipales, las dificultades de cálculo e interpretación son mayores".

Arriola ha dicho que en el ámbito local la flexibilidad debe ser mayor, "permitiendo a los ayuntamientos que realizan su inventario que puedan reportar a distintas plataformas según diferentes estándares".

GASES DE EFECTO INVERNADERO

Más de 190 expertos se reunirán hasta el 14 de junio para comenzar a trabajar en un nuevo Informe Metodológico con el fin de actualizar las directrices que utilizan los países miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático para medir las absorciones y las emisiones de gases de efecto invernadero y así adecuarlas a los nuevos requisitos del Acuerdo de París de 2015.

En la reunión, se iniciará la preparación del nuevo Informe Perfeccionamiento de 2019 de las Directrices de 2006 del IPCC para realizar los Inventarios Nacionales de los Gases de Efecto Invernadero (Perfeccionamiento de 2019).

Concretamente, los expertos elaborarán los esquemas de los capítulos, asignarán las tareas entre los Autores Principales y decidirán los hitos entre ésta y la Segunda Reunión de Autores Principales, que se celebrará en septiembre de este año. Después de dos reuniones que se celebrarán en 2018, se prevé finalizar el Perfeccionamiento de 2019, aprobarlo y aceptarlo en la Sesión Plenaria del IPCC de mayo de 2019.

Según ha señalado el copresidente del Grupo de Expertos del IPCC sobre los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, Kiyoto Tanabe, la Agencia o el Grupo de Expertos (Task Force) del IPCC sobre los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero concluyó que las Directrices de 2006 del IPCC "siguen constituyendo una base metodológica técnicamente sólida para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero".

No obstante, ha explicado, "para conservar su validez científica, hace falta aplicar algunas mejoras o perfeccionamientos teniendo en cuenta los avances científicos y otros avances técnicos que han madurado suficientemente desde 2006". Por tanto, el IPCC ha decidido elaborar este nuevo Informe Metodológico para perfeccionar las Directrices de 2006 del IPCC que se titula 'Perfeccionamiento de 2019 de las Directrices de 2006 del IPCC para realizar los Inventarios Nacionales de los Gases de Efecto Invernadero (Perfeccionamiento de 2019)'.

La reunión está coorganizada por el BC3 (Basque Centre for Climate Change) y cuenta con la colaboración del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco y la Oficina Española de Cambio Climático.

El objetivo del Perfeccionamiento de 2019 es "proporcionar una base científica sólida y actualizada que sirva para preparar y mejorar continuamente los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero", y "no revisar las Directrices de 2006 del IPCC sino actualizarlas, complementarlas y reelaborarlas allá donde se hayan localizado lagunas o información científica obsoleta".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.