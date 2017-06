Una dirigente del PDeCAT próxima a Gordó pide la baja con criticas a la dirección

La presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres (ICD), Teresa Pitarch, próxima a Germà Gordó, ha comunicado este miércoles su baja como asociada del PDeCAT y ha arremetido contra las "formas" con las que la dirección ha empujado al exconseller de Justicia a abandonar la formación demócrata.

Este martes, el exconseller de Justicia y exgerente de CDC Germà Gordó anunció que abandona las filas del PDeCAT, aunque no renuncia a su escaño en el Parlament, sino que se mantendrá fuera del grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxSí), como diputado no adscrito.

La decisión llegó después de que el pasado viernes día 2 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anunciara que investigará a Gordó por tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y otros asuntos vinculados al caso del 3 %, lo que llevó a ERC y a la propia dirección del PDeCAT a exigirle que renunciase a su acta de diputado.

En una carta dirigida a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, Pitarch, que era hasta ahora presidenta de la comisión económica del partido, señala que en los últimos días se ha producido una "situación delicada y no exenta de tensión" que la ha llevado a "reflexionar" sobre la manera en que se ha actuado con Gordó, sin respetar el "principio de presunción de inocencia".

Aunque no alude directamente a ello, Pitarch deja entrever que no le gustó que Pascal sugiriera a Gordó, el pasado viernes a través de Twitter, que dejara su escaño en el Parlament, sin tener en cuenta la presunción de inocencia del exconseller de Justicia.

Pitarch ha afirmado que con gordó no se ha respetado "el principio de presunción de inocencia""No comparto la vulneración de estos principios morales y políticos, cosa que me lleva a una triste conclusión: un partido que no respeta compromisos, compañeros y principios fundamentales difícilmente puede hacer una política que lleve al país a más altas cotas de libertad, seguridad, progreso económico y social", esgrime.

Pitarch subraya que su "desacuerdo" es "con la mayoría de la dirección actual" y no con los "principios inspiradores del partido", pero la cúpula de la formación "marca las maneras y los criterios a seguir y han pasado demasiadas cosas que no puedo compartir".

"En coherencia pues con todo lo que he expresado anteriormente, me siento empujada a adoptar una decisión dolorosa: causar baja como asociada del PDeCAT y en consecuencia también de la presidencia de la comisión económica", concluye

