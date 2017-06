Doble atentado en Irán: ataques en el Parlamento y en el mausoleo de Jomeini

Varios hombres armados han irrumpido este miércoles en el Parlamento de Irán, que celebraba sesión, y ha disparado contra los guardias de seguridad. Al menos una persona ha muerto y entre 7 y 8 han resultado heridas, según han informado los medios oficiales.

A las 10.30 hora local (06.00 GMT) cuatro hombres armados entraron por la fuerza en el Parlamento y dispararon contra los guardias de seguridad y visitantes, añadieron las fuentes.

Las puertas del Parlamento han sido cerradas y no se permite la salida ni a los diputados ni a los periodistas allí congregados.

La agencia oficial FNA afirma que el atacante fue detenido en los pasillos de la Cámara y la situación está bajo control, según agrega la agencia ISNA, que cita a un diputado.

La parlamentaria Tayebé Siavoshí, contactada por Efe, ha declarado que la situación es muy confusa y delicada, negando informaciones preliminares de que todo estaba bajo control.

Poco después, otros tres atacantes ha entrado disparando en el mausoleo del imán Ruholá Jomeini, situado en el sur de Teherán, donde también ha causado varios heridos, según los medios oficiales.

No está claro el número de agresores que irrumpieron y abrieron fuego en el mausoleo, pero la televisión estatal indicó que uno de ellos se hizo explotar.

Según la agencia de noticias Mehr, una mujer ha detonado la bomba que llevaba adosada a su cuerpo. FNA agrega que las fuerzas de seguridad han desactivado otro chaleco suicida encontrado en la zona.

Las agencias de noticias iraníes han difundido algunas de las imagenes de los ataques, así como la imagen de uno de los supuestos atacantes en una de las ventanas del Parlamento de Irán.

#BREAKING: One of the alleged attackers in a window in Iran's parliament pic.twitter.com/qKbRVOxZy6