El PP rechaza modificar los presupuestos como pedía el PSOE para elevar el gasto social en 60 millones

El PSdeG ha pedido que la Xunta eleve la capacidad de gasto de los presupuestos para 2017 en 60 millones de euros para "atender a las personas más vulnerables", pero el PPdeG lo ha rechazado porque, según su argumento, las partidas de gasto social que proponían incrementar los socialistas o son ampliables o se pueden modificar y, por tanto, "no es necesario reformar" las cuentas.

De esta forma, y pese al apoyo de En Marea y el BNG, la toma en consideración de esta proposición de ley no ha salido adelante en el pleno del Parlamento que ha arrancado este martes. "Endeudarse más no va en la línea del crecimiento sano", ha justificado el portavoz de los populares en la Cámara gallega, Pedro Puy.

Por su parte, la diputada del PSOE Begoña Rodríguez Rumbo ha advertido, tanto en su primer turno como en el de cierre, que el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, dijo en sede parlamentaria que "él se comprometía a traer esta reforma de la ley para alcanzar ese techo de gasto".

En el consejo de política fiscal y financiera (CPFF) del pasado 1 de diciembre, el Gobierno central logró la aprobación por parte de las comunidades del objetivo de déficit para este año, que quedó fijado en el 0,6%.

Una décima adicional -la previsión inicial era del 0,5%- que a Galicia le confiere la posibilidad de disponer de esos 60 millones de euros adicionales durante este ejercicio.

PROPUESTA DEL PSOE

En su intervención, Rodríguez Rumbo ha subrayado que su propuesta persigue que la Administración autonómica pueda "atender cuanto antes necesidades que existen hoy y ahora".

En concreto, los socialistas planteaban que la partida para la renta de integración social (Risga) pasase de contar con 57 millones a 86,5 y subir hasta 73,3 millones la del servicio de ayuda en el hogar de la dependencia (14 millones más), entre otras modificaciones.

"Háganlo, demuestren que les preocupan las personas que peor lo están pasando", ha instado la socialista a los populares, antes de reprochar un "incremento de las desigualdades" en las actuales circunstancias, bajo un modelo "injusto".

APOYO DE BNG Y EN MAREA

Tras ella ha tomado la palabra la nacionalista Noa Presas, quien ha mostrado el apoyo de su grupo a que haya 60 millones más para medidas sociales frente a una política económica, la del PP, que ha vinculado con no querer "situar la justicia social como una de sus prioridades".

En el marco de una "estrategia de desprotección social", la diputada del BNG ha lamentado que la Xunta "amplía la Risga porque no le queda otra", en referencia a lo que establece la legislación.

Por su parte, el parlamentario de En Marea Manuel Lago ha cargado contra unos presupuestos "deficientes, mal formulados, erróneos y construidos sobre hipótesis inconsistentes". "Seguimos diciéndolo (*) No estamos de acuerdo con el techo de gasto", ha subrayado.

En esta línea, Lago ha hablado de unas cuentas "superadas por la realidad", y ha apelado al PSOE para decirle que la ley de presupuestos precisa, a su juicio, de "una enimenda a la totalidad", y no una "enmienda parcial", como le ha parecido la propuesta socialista. "Pero la vamos a apoyar porque el no lo dejamos al partido del no", ha resuelto.

RECHAZO DEL PPdeG

Mientras, Pedro Puy ha reivindicado que "el compromiso" del PP con el gasto social está "fuera de toda duda", y ha rechazado tener que modificar los presupuestos para ampliar partidas como las mencionadas por los socialistas, que, según ha dicho, o son ampliables (como la Risga) o se pueden cambiar "con los mecanismos de modificación de crédito".

Asimismo, Puy ha atribuido "cifras que no coinciden" y alguna cuestión "incoherente" en la proposición de ley del PSdeG, y ha culminado insistendo en que "no es necesario reformar el presupuesto para incrementar el gasto social" y que el PP no es partidario de subir el endeudamiento.

RISGA

En lo relativo a las críticas por la Risga, ha ironizado con que un gobierno "tan neoliberal" como el del PPdeG la amplió en los últimos años y está "constantemente" incrementándola "en función de la demanda", con dos ampliaciones recientes.

También ha valorado una reducción en los tiempos de tramitación y ha reprobado lo que "tarda" el Ayuntamiento de Vigo.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.