Los acontecimientos políticos afectan al precio de la vivienda como nunca antes había ocurrido

Los acontecimientos políticos pueden variar el precio de la vivienda, ya que el mercado responde de manera muy sensible a cambios de este tipo. El presidente de la consultora inmobiliaria Club Noteges, José Luis Jimeno, asegura que el precio de la vivienda tiene picos coincidiendo con acontecimientos de gran calado político.



Al haber más oferta que demanda, lo normal es que el precio se estanqueEn concreto, los precios aumentaron en las campañas electorales en las elecciones municipales y autonómicas, en el intento de investidura de PSOE y Ciudadanos, y en las segundas elecciones generales de 2016. No obstante, al finalizar cada uno de estos acontecimientos volvió a bajar el precio de la vivienda. En todo caso, Noteges observa una tendencia generalizada en la bajada de los precios tras la formación de Gobierno a finales de 2016.



De cara a las próximas décadas, el precio de la vivienda se estancará e incluso decrecerá a largo plazo debido a la falta de demanda. Esta falta de demanda se debe a que la generación del baby boom en España (nacidos en torno a 1970) ya compró su primera vivienda e incluso la segunda en la playa o en el campo, por lo que, según Jimeno, "salvo en raras excepciones, no volverán a comprar".



Además, explica Jimeno, la generación del baby boom europeo ya no compra viviendas (porque sus integrantes tienen ya entre 70 y 80 años) y el mercado especulativo ha desaparecido "casi completamente". Jimeno ha asegurado que, "al haber más oferta que demanda, lo normal es que se estanquen los precios e incluso decrezcan a largo plazo".



El precio de la vivienda ha aumentado un 2,8% respecto a 2016 en los cinco primeros meses de 2017, hasta alcanzar los 1.257 euros por metro cuadrado, según los datos de Club Noteges. El precio de la vivienda ha sufrido una desaceleración en el primer cuatrimestre del año, ya que ha pasado del 8,14% del año pasado al 2,14% actual.



El precio de la vivienda se ha desacelerado en el primer cuatrimestreJimeno ha puesto de relieve la brecha que existe entre el precio de salida y el precio final de la venta en el primer cuatrimestre de 2017 en Madrid, con un 27% de brecha, y la media nacional, donde la modificación del precio para conseguir la venta es del 29%. En concreto, destaca que el ajuste medio a nivel nacional que tuvieron que hacer los propietarios para vender un inmueble fue de 53.172 euros, mientras que en la Comunidad de Madrid fue de 64.445 euros.



A la hora de vender un inmueble, la mayoría de los españoles lo hicieron por motivos de herencia, por problemas económicos o por separaciones o divorcios. Las viviendas más vendidas en el primer cuatrimestre del año tenían 3 dormitorios de media y unos 115,57 metros cuadrados.



Club Notegés extrae los datos sobre más de 185.087 encargos de venta y 25.323 viviendas vendidas desde abril de 2011 hasta la actualidad. Se trata de una asociación inmobiliaria de 1.011 profesionales del sector que ejercen en 217 oficinas repartidas por España y con presencia en Argentina, México y Panamá.

