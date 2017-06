Varios muertos en un tiroteo en un edificio de oficinas de Orlando

Varias personas han muerto en un tiroteo en un edificio de oficinas de Orlando (Florida), informa CNN.

La situación está bajo control, según la oficina del sheriff de Orange County. La Policía no busca a ningún pistolero que haya huido de la escena.

El lugar de los hechos está situado en una zona industrial en los suburbios de la ciudad, al noroeste del centro. El tiroteo se ha producido a las 8 de la mañana, hora loca.

El incidente se produce una semana antes de que se cumpla el primer aniversario del ataque contra la discoteca Pulse, que se saldó con 49 muertos.

