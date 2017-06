PP Álava pide bajar los impuestos y "priorizar" la atención a mayores, natalidad y familia

La portavoz del Grupo Juntero Populares Alaveses y vicesecretaria del PP vasco, Ana Morales, ha presentado este lunes la ponencia económica y social que se debatirá el próximo 17 de junio en el XIV Congreso del PP de Álava en la que insiste en la necesidad de bajar los impuestos y "priorizar" la atención a mayores, natalidad y familia.

En un comunicado, la portavoz del PP en las Juntas alavesas ha avanzado las líneas generales que seguirá el PP en Álava en los próximos años en materias como tercera edad, dependencia, impuestos, autónomos, familia y servicios.

En el plano fiscal, Morales ha insistido en la necesidad de bajar los impuestos, ante el aumento de la recaudación "que indica que hay mucho margen para no cargar con más impuestos a los ciudadanos alaveses". "Ya no hay excusas para aquellos que defienden no bajar impuestos. Los datos nos lo dicen y ya toca bajarlos, sobre todo a familias con rentas medias y facilitarles medidas que impulsen el ahorro", ha defendido.

Para la juntera del PP "no es entendible que con una fiscalidad en teoría más competitiva, paguemos más impuestos que otras regiones de España".

También ha defendido una bajada de impuestos para empresas, "verdadero motor de la creación de empleo" con el objetivo de que "Álava se convierta en un polo de atracción para inversiones y de esta manera se reactive la economía en Vitoria y en toda la provincia".

Tras afirmar que en Álava hay una "amenaza real" de despoblación de los pueblos, el PP ha presentado una serie de medidas "para hacer frente a las demandas y necesidades de nuestra zona rural".

CRÍTICAS AL PNV

De esta forma, el PP propone invertir en una red viaria que "elimine los puntos negros ante la dejadez de este PNV al frente de Diputación" y plantea una financiación local "que sea realista, que garantice los servicios y el bienestar de sus ciudadanos y que elimine el clientelismo que tanto gusta a los nacionalistas y tanto daño hace a nuestros pueblos".

En el área del Bienestar Social, Morales ha asegurado que "está siendo mal gestionado por el actual gobierno foral del PNV, generando retrasos y colapsando el sistema".

Por ello, ha insistido en la necesidad de llevar a cabo "una mejor gestión, sobre todo en lo referido a mayores y personas con dependencia" y ha defendido que "se extienda al resto de la provincia las ayudas propuestas por Javier Maroto para pensionistas con pobreza energética". "Plantearemos nuevas plazas residenciales en Vitoria y otra para personas con discapacidad intelectual en el valle de Ayala", ha indicado.

Respecto a los autónomos, el PP de Álava quiere "apoyarles en el logro de sus objetivos" y plantea "facilitar sustituciones en casos de baja de larga duración y maternidad, promoviendo incentivos para nuevos emprendedores".

Por último, Morales ha destacado que el vino es "uno de los motores y marca de nuestro territorio" y ha explicado que el PP apuesta por "diferenciar nuestros vinos Rioja Alavesa dentro de la marca, protección y fortaleza que supone la DOC Rioja". "Nuestros vinos y quienes trabajan en ellos no merecen ser puestos en riesgo", ha defendido ante la propuesta de algunos viticultores para crear una denominación de origen propia.

Consulta aquí más noticias de Álava.