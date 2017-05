Feijóo confirma que la Xunta mantiene la candidatura del Parque Illas Atlánticas, que "conforman un todo desde siempre"

Así lo ha manifestado, a preguntas de los medios, tras participar en un acto en Vigo, y ha recordado que técnicos de las consellerías de Medio Ambiente y Cultura llevan "meses trabajando" en el proyecto, con la única finalidad de presentar "una candidatura que gane" y que se reconozca "a las Cíes y al resto de islas del Parque" como Patrimonio Medioambiental de la Humanidad por parte de la Unesco.

Según ha incidido, la Xunta "no tiene ningún inconveniente, sino al contrario" en recibir "cualquier propuesta para ganar", e incluso estaría abierta a "renombrar la denominación" de la candidatura para que sea 'Cíes-Parque Nacional Illas Atlánticas'. "Lo que quiere la Xunta es que las islas sean Patrimonio de la Humanidad, y en eso vamos a trabajar, no tenemos más interés que ganar", ha incidido.

Sobre la petición del Ayuntamiento de Vigo de que retire su propuesta y apoye la candidatura municipal (que pide el reconocimiento solo para las Cíes), Núñez Feijóo ha afirmado que el gobierno autonómico no entrará "en ningún planteamiento político que intente que no salga la candidatura". "Del que quiera construir una candidatura ganadora estamos dispuestos a recibir propuestas, pero el que pretenda que no tenga éxito, no coincide con la propuesta de la Xunta", ha recalcado.

Por otra parte, el presidente gallego ha subrayado que Cíes y el resto de archipiélago "conforman un todo desde siempre", y que el Parque Nacional es una realidad "preexistente" a la candidatura, y no "un invento de la Xunta o de algún ayuntamiento".

"Más claridad, más determinación y más generosidad no se puede plantear. Estoy convencido de que las islas van a conseguir (el reconocimiento) más temprano que tarde, y si alguien tiene interés en que no se consiga, la Xunta sí lo quiere", ha sentenciado.

