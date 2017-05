Nada de reguetón ni música latina: en El Rocío solo se cantarán y bailarán sevillanas

Casi todas las hermandades han iniciado ya su camino al Rocío, donde el próximo domingo procesionará la Virgen por las calles de la aldea. Miles de peregrinos de toda España, fundamentalmente de Andalucía, se darán cita en una aldea que durante el resto del año cuenta con algo más de 1.600 habitantes, pero que estos días se convierte en un hervidero de devotos de la Blanca Paloma.

Los puestos del Rocío solo podrán vender artículos "propios de Romería"Además del sentimiento religioso que mueve a la mayoría de los que acuden al Rocío, esta es una celebración que destaca por su carácter festivo. Eso sí, quienes acudan a la aldea a disfrutar de las numerosas reuniones que tienen lugar en las casas de la localidad deben ir preparados para escuchar solo un tipo de música, la de "carácter tradicional", es decir, sevillanas, flamenco y otros derivados.

Nada de reguetón o de temas latinos tan de moda en los últimos tiempos, ni rock, ni pop... Así lo ha ordenado el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), de quien depende la aldea de El Rocío, en un bando publicado con motivo de esta celebración, con una serie de recomendaciones y prohibiciones que "deberán ser observadas y cumplidas" durante estos días.

La primera de ellas es clara: "No se permiten los bailes y cantes que no sean los de carácter tradicional". También está prohibida la instalación de puestos, chiringuitos o tenderetes que no cuenten con licencia municipal. En los que sí estén autorizados solo se podrán vender "artículos propios de Romería" y no podrán emitir ningún tipo de música durante la celebración de los actos oficiales. El bando prohíbe también el uso de carteles luminosos "o similares".

