¿Cómo se crea un éxito como 'Despacito'? Las claves de la canción del año

"Des-pa-ci-to", cuatro sílabas que todo el mundo conoce, incluso los que no saben ni una palabra de castellano. La canción de Luis Fonsi ha conseguido colocarse en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard, siendo el primer tema en español que alcanza esta posición desde Macarena, de Los del Río.

El espectacular éxito de Despacito es el resultado de mezclar todos los ingredientes para crear un hit mundial. Edu Naranjo, curator de Los40 Latin, explica a 20minutos algunas de las claves para lograr una canción de enorme repercusión: «Un factor importante es que en Despacito colabora uno de los grandes artistas de la música latina, Daddy Yankee", revela. Este artista y productor puertorriqueño es uno de los estandartes del reguetón, y es considerado precursor del género en el mercado anglosajón.

Pero falta el tercer vértice en este triángulo del éxito. Los dos artistas lanzaron una nueva versión de Despacito junto a Justin Bieber, uno de los jóvenes cantantes de pop más exitosos de la última década. «La unión de los tres supone el apoyo de los dos géneros más importantes actualmente: la música latina y el pop mainstream», destaca el especialista.

Ya tenemos los autores, pero nos falta el mensaje: "El estribillo es muy pegadizo y llega a todo tipo de públicos, desde el niño de 3 años hasta el hombre de 50, es totalmente transversal", argumenta Naranjo.

El auge de las redes sociales incita a un nuevo elemento para conseguir la canción del año: la viralidad. Que un tema exitoso corra como la pólvora entre los usuarios de todo el mundo también se debe a las miles de versiones y bromas que han aparecido en torno a Despacito.

Desde la parodia sobre la condena a Iñaki Urdangarín de los Morancos –expertos en adaptar otros hits como La bicicleta o Bailando–, hasta un auxiliar de vuelo que transforma la canción en un argumento de venta de unos cupones, pasando por un reciente viral en el que unos jóvenes italianos explican su relación de amor-odio con el tema de marras.

¿Es Despacito la confirmación de que la música latina ha roto las barreras del idioma? Naranjo explica los antecedentes: "Durante los últimos veranos, Enrique Iglesias ha tenido un papel muy importante para extender la música latinoamericana en el mundo con canciones como El perdón, Bailando y Duele el corazón. No es el primer éxito, es el resultado de un movimiento de fondo", resume.

El éxito es imprecedible

A veces, no importa que se cuente con los mejores artistas y la mejor producción para crear un hit como Despacito. Edu Naranjo recuerda el éxito inesperado de Loca People, del DJ español Sak Noel, en 2011. "No creo ni que se lo imaginara", destaca el experto de Los40 Latin.

Ahora que la tradicional canción del verano ha desaparecido en pos de un sinfín de artistas y temas exitosos, Despacito ha conseguido llegar a la cúspide a solo unos meses de que lleguen las vacaciones. No tengan duda de que esta canción será la que más suene en todas las discotecas en 2017.