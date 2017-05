BNG y En Marea reclaman investigar los contratos de Villar Mir frente a un PP y a un PSdeG reacios a la petición

Los grupos de BNG y En Marea han unido fuerzas para pedir en el pleno de la próxima semana que se cree en O Hórreo una comisión de investigación sobre los contratos y concesiones en Galicia al Grupo Villar Mir. Enfrente, PPdeG y PSdeG se han mostrado reacios a una iniciativa que podría "extender el manto de la sospecha" a toda actividad empresarial sin "ninguna prueba".

Al término de la Xunta de Portavoces, tanto la portavoz del BNG, Ana Pontón, como el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, han defendido que hay "elementos suficientes" para sustentar esta comisión de investigación sobre los contratos adjudicados al grupo del empresario Juan Miguel Villar Mir, "investigado en la 'Operación Lezo' y presente en los papeles de Bárcenas".

Al margen de los supuestos vínculos con prácticas de "financiación ilegal" del PP, Pontón ha advertido de que Galicia está pendiente de comprobar si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "cede al chantaje" de Villar Mir y la Xunta autoriza la segregación de la actividad de Ferroatlántica, lo que facilitaría la venta de las centrales del Xallas.

También Sánchez ha incidido en ambos extremos y ha subrayado que, a juicio de En Marea, en lo que respecta a las sospechas de financiación ilegal, el "modus operandi" del grupo no se ceñiría solo a Madrid, sino "a todos los lugares".

"Es un ejercicio democrático importante, la transparencia nunca hizo daño a nadie salvo a los que tienen algo que ocultar", ha añadido, por su parte, Pontón, en alusión a la postura reacia de populares y socialistas.

"MANTO DE SOSPECHA"

De hecho, tanto Sánchez como Pontón han instado a populares y a socialistas a posicionarse, mientras que, a la espera del debate en el pleno de la próxima semana, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha asegurado que su grupo no tiene decidido el sentido del voto sino que escuchará "los argumentos" de BNG y En Marea, que -ha indicado- por el momento desconocía.

El objetivo, ha defendido Leiceaga, será comprobar si hay algún "indicio" que avale la investigación, que debe partir de "elementos concretos de prueba, de sospecha y no de puras fabulaciones". "Si hay alguno, seremos el primer grupo en intentar investigarlo; a tope, a fondo y sin concesiones. Pero si se trata de establecer una mímesis con lo que pasa en la capital del Reino de España, flaco favor se le hace a Galicia", ha aseverado.

No en vano, ha advertido que no se puede extender "un manto de sospecha sobre cualquier tipo de actividad empresarial, ya que sería extremadamente nocivo".

"DESPRESTIGIAR LA POLÍTICA"

Aunque no ha verbalizado que el PPdeG vaya a rechazar esta propuesta, su portavoz en O Hórreo, Pedro Puy, ha dado a entender que así será, ya que se ha pronunciado en contra con contundencia y ha descalificado la "política" de extender "la sospecha" sin ningún dato "que la pruebe", antes de incidir en que iniciativas de este tipo "desprestigian la política".

"Sobre esta comisión también quiero destacar que a la oposición no se le veta el debate de ninguna iniciativa por muy extraña que pueda parecer", ha indicado Puy, quien ha destacado la "buena evolución" de la economía en la comunidad y ha sugerido que, tras esta iniciativa, hay una intencionalidad de "ocultarlo" por parte de BNG y En Marea.

Según Puy, "lo que interesa no es reconocer que algunas cosas van mejor, sino establecer con tinta de calamar sospechas infundadas sobre actuaciones que en ningún momento se cuestionaron". Además, ha recalcado que el hecho de que los negocios de Villar Mir estén "sub iudice" en otras comunidades como Madrid deja "aún más claro" que "no hay motivos de sospecha".

"NO VOY A ENJUICIAR POSICIONES" DEL PSOE

Preguntado acerca de si preferiría que todos los grupos actuasen como el PSdeG (que este martes también se mostró reacio a la propuesta), Puy ha replicado que él no "enjuiciará" las posiciones de otro grupo, sobre todo cuando no sabe qué van a hacer los socialistas porque no lo han aclarado.

En todo caso, ha remarcado que igual que se puede interpretar que tras la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy existe "un intento de desestabilizar al PSOE", a él no deja de "llamarle la atención" que la iniciativa se registrase después de que "desde algún sector" del PSdeG se pidiese "más contundencia" en la oposición.

También ha incidido en que algún grupo "apele" al PSdeG cuando los votos del PPdeG son los que permitirían aprobar la comisión. Dicho esto, ha insistido en que los populares esperan dejar claro en el debate su rechazo a una forma de hacer política que aspira solo a "extender una opinión sobre la situación política en Galicia que no es cierta".

De hecho, ha recordado que su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya señaló que no hay más contratos con Villar Mir que en la etapa del bipartito, y ha rechazado una vez más "investigar por investigar".

Puy ha concluido que "lo mejor" sería que todos los grupos de la Cámara "compartiesen esta visión" porque, de lo contrario, siempre puede aparecer "la tentación de replicar con el mismo comportamiento". "Mientras yo sea portavoz no lo vamos a hacer", ha concluido.

